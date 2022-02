Engie confirme avoir réalisé 1 milliard de profits supplémentaires : « Le gouvernement doit tenir sa promesse et aller puiser dans ces surprofits »

En 2021, les centrales nucléaires belges d'Engie-Electrabel lui ont rapporté plus d'1 milliard d'euros de profits supplémentaires. C'est ce qui ressort du bilan comptable 2021 publié par la société aujourd'hui. « Engie-Electrabel confirme ce que nous répétons depuis des mois : en pleine crise énergétique, cette multinationale de l'énergie réalise des surprofits record, réagit Raoul Hedebouw, président du PTB. Les actionnaires se remplissent les poches de dividendes, alors que les ménages de notre pays ne parviennent plus à payer leurs factures d'énergie. C'est indécent. Il est temps pour le gouvernement de tenir sa promesse, c’est-à-dire d'aller puiser dans ces surprofits démesurés pour réduire les factures d'énergie de la population. »

Le service d'étude du PTB avait déjà estimé les surprofits des centrales nucléaires belges à environ 800 millions d'euros pour 2021. Les comptes 2021 d'Engie-Electrabel démontrent désormais que, grâce à la hausse des prix de l'énergie, elle a pu vendre son énergie nucléaire plus cher, ce qui lui a rapporté plus d'1 milliard d'euros supplémentaires.

Le gouvernement s’est engagé à plusieurs reprises à ce que « personne ne s'enrichisse sur cette crise énergétique » et à écrémer les surprofits des producteurs d'énergie. « Maintenant qu'Engie-Electrabel vient de confirmer elle-même ces surprofits colossaux, le moment est venu de tenir cette promesse, affirme Raoul Hedebouw. Nous appelons le gouvernement à instaurer une taxe visant à remettre la main sur ces énormes surprofits réalisés dans l'ensemble du secteur. »

« Grâce à ces moyens, le gouvernement pourra enfin prendre des mesures pour diminuer véritablement la TVA sur l'énergie, poursuit le président du parti de gauche. La Vivaldi ne trompe personne avec ses entourloupes : leur soi-disant réduction de la TVA représente une économie d'à peine 165 euros pour les ménages, alors qu'une véritable baisse de la TVA allégerait quatre fois plus la facture. Nous demandons une réduction permanente de la TVA sur l'électricité et le gaz, avec effet rétroactif depuis le début de cette crise de l'énergie. » Cette proposition du parti de gauche a déjà recueilli plus de 300 000 signatures.