En Belgique, un ménage paie 1 066 euros de plus pour l'électricité et le gaz que dans les pays voisins

Jamais le fossé énergétique avec nos voisins n'a été aussi important. Aujourd'hui, un ménage belge paie en moyenne 1 066 euros de plus pour l'électricité et le gaz que ses voisins français, néerlandais et britanniques. « Les ménages belges paient le prix de l'inaction des gouvernements dans notre pays. Ils ont pris les mesures les plus faibles qui soient pour compenser la hausse des prix », réagit le député PTB Raoul Hedebouw.

Le PTB propose de baisser la TVA à 6 % sur l'électricité et le gaz et de réduire diverses autres redevances sur l'énergie. Ces mesures permettraient de combler immédiatement l'essentiel du fossé énergétique qui nous sépare des pays voisins.

La Belgique fait bien trop peu d'efforts pour préserver sa population de la hausse des prix de l'énergie. C'est la conclusion que tire le PTB d'une nouvelle étude dans laquelle le parti de gauche compare les prix de l'énergie dans notre pays avec ceux des pays voisins. « En un an, la facture énergétique totale des ménages de notre pays a plus que doublé, atteignant un montant record de 5 530 euros ». C'est ainsi que Raoul Hedebouw résume les conclusions de l'étude, ajoutant : « En moyenne, les factures d'énergie ont augmenté beaucoup plus vite chez nous que chez nos voisins. »

« La Belgique est aujourd'hui le pays où l'électricité est la plus chère. Nous payons désormais 612 euros de plus pour l'électricité que la moyenne des pays voisins. Pour le gaz, nous sommes le deuxième pays le plus cher et payons 454 euros de plus que les autres. L'évolution est saisissante : il y a un an à peine, la facture de gaz était encore chez nous 25 % plus basse que dans ces pays. Le fossé énergétique total s'est donc creusé pour atteindre 1 066 euros », explique Raoul Hedebouw.

« Avec une compensation dérisoire d'à peine 165 euros, le gouvernement laisse les ménages du pays en plan, ou plutôt, sans plan », poursuit Raoul Hedebouw. « Le gouvernement néerlandais s'est montré bien plus résolu, avec une compensation de plus de 400 euros. Le Royaume-Uni et la France se distinguent avec une TVA de 5 % et 5,5 % respectivement, sur l'électricité et sur le gaz, de manière structurelle et non temporaire. Cela fait naturellement une grande différence pour les familles. Si c'est possible chez nos voisins, pourquoi ne le serait-ce pas ici ? »

Le PTB appelle à diminuer la TVA sur l'électricité et le gaz à 6 % et réduire drastiquement diverses autres redevances sur l'énergie. « En appliquant ces mesures dès maintenant, on permettrait aux ménages d'économiser pas moins de 800 euros par an », précise Raoul Hedebouw. « Cela comblerait immédiatement en grande partie le fossé énergétique qui nous sépare des autres pays et donnerait un peu de répit aux ménages qui ont de plus en plus de mal à joindre les deux bouts ».

Le parti de gauche a déjà recueilli plus de 300 000 signatures pour sa pétition visant à réduire les factures d'énergie : https://www.ptb.be/6pourcent.

Retrouvez ici notre étude complète.