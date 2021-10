Données de santé et sociales en danger : le PTB demande l’audition de Frank Robben et du patron du SPF Bosa

Le PTB a adressé ce mardi une demande à la présidente de la commission de la justice de la Chambre pour que soient auditionnés Frank Robben ainsi que le SPF « Stratégie et appui » (BOSA). Une demande qui fait suite à la révélation, par le journal Le Soir, des failles de sécurité dans les données de santé et sociales des citoyens.

« On sait que toutes les données sociales et de santé des citoyens transitent par deux plateformes publiques : la Banque-carrefour de la sécurité sociale et e-Health. Ces deux plateformes sont dirigées par un même homme, Monsieur Frank Robben, l’homme-orchestre des données en Belgique. On apprend aujourd’hui que M. Robben a fait pression pour que la sécurisation de ces données soit assurée au moyen du système Helena, développé par l’une de ses connaissances », explique Nabil Boukili, député du PTB.

« Le problème est que Helena ne donne pas les garanties de sécurité nécessaires. Aucune vérification de l’identité n’est réalisée pour accéder aux dossiers médicaux. Avec ce système, n’importe qui peut facilement accéder à tout votre historique médical : vos prescriptions, résultats de tests, résumés médicaux, schémas vaccinaux… Mais aussi à vos données sociales, comme le montant de vos rémunérations. Ces données sont sensibles et ont une grande valeur : un dossier médical peut se monnayer jusqu’à 250 euros sur Internet. »

Pour Nabil Boukili, ces révélations sont une casserole de plus traînée par M. Robben en matière de protection des données. « Depuis un an, nous dénonçons l’omniprésence de Frank Robben à tous les étages de la gestion des données personnelles dans notre pays. Il est fournisseur, acheteur, rédige les lois, les contrôle, dirige les plateformes qui traitent les données, et quand il est renouvelé à l’un de ses 18 mandats, c’est sur base d’une auto-évaluation ! Ici, M. Robben a validé l’utilisation par M. Robben d’un logiciel défaillant qui met en danger les données sensibles de l’ensemble des citoyens. Malgré nos demandes, les partis traditionnels restent sourds : ils ne parviennent même pas à s’entendre pour exclure Frank Robben de l’Autorité de protection de données, alors que son mandat y est illégal. Il est grand temps de se réveiller ! »

Le PTB est bien décidé à battre le fer tant qu’il est chaud. « Le SPF Bosa et Monsieur Robben doivent s’expliquer sur le choix d’Helena et le passe-droit dont a bénéficié son développeur sur le plan de la sécurité. Quel a été le processus de sélection ? Pourquoi avoir privilégié Helena au détriment de la sécurité des données ? Y a-t-il eu des pressions pour orienter ce choix ? Toute la lumière doit être faite afin que nous puissions en tirer les conséquences sur le plan politique », conclut Nabil Boukili.