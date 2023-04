Distributeur de billets : 15 minutes à pied en ville, c’est un maximum

« La Belgique compte 4000 distributeurs en moins depuis 2017… Et le gouvernement se vante d’un accord qui permettra d’en récupérer 280, pire cet accord avec Febelfin n’est pas contraignant ! » a dénoncé Roberto D’Amico (PTB) suite à l’annonce du Ministre Pierre-Yves Dermagne (PS) ce vendredi soir. « Nous voulons garantir, via une loi, des distributeurs de billets en suffisance dans chaque localité du pays et à moins de 15 minutes à pieds en ville. »

Le député PTB qui siège au sein de la commission Économie a directement écrit au secrétariat de La Chambre pour remettre à l’agenda sa proposition et demander qu’elle soit votée rapidement : « Il faut garantir le droit à l’argent liquide et bétonner la proximité et l'accessibilité des distributeurs de billets en légiférant et en imposant des critères strictes. Aujourd’hui, la Vivaldi tente plutôt de faire un bel emballage pour vendre le projet BATOPIN visant à réduire le nombre de distributeurs. »

Cette proposition de loi reprend des critères clairs permettant de garantir un automate dans chaque localité du pays et à proximité : à 600 mètres par la route dans les grandes villes et à 1,2 km par la route dans les zones à densité de population moyenne.

« Financité avait soutenu cette proposition et nous avait même amené à la perfectionner. Ce texte est sur la table au Parlement et nous allons demander qu’il soit remis à l’ordre du jour et que la problématique de l’accès au cash soit débattue. C’est aussi la volonté du secteur associatif qui a témoigné sa déception suite au protocole conclu ce vendredi » reprend Roberto D’Amico.

« Il faut vraiment légiférer pour répondre aux besoins des citoyens et des petits indépendants qui sont aussi demandeurs d’une meilleure accessibilité des distributeurs de billets » conclut le député PTB qui espère que les autres partis politiques se montreront ouvert à la discussion.