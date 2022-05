A la veille du premier tour des élections présidentielles qui auront lieu ce 29 mai en Colombie, des personnalités politiques du monde entier tirent la sonnette d’alarme face aux menaces qui pèsent sur le candidat de gauche, M. Petro, et sa colistière Francia Márquez Mina. Raoul Hedebouw, député fédéral PTB et Marc Botenga, député européen PTB, font partie des signataires.

Ces élections ont lieu dans un climat de tension extrême, suite notamment aux résultats du Pacte Historique (Pacto Histórico en version originale). Cette coalition de partis de gauche et progressistes vient de remporter une victoire électorale inédite aux élections législatives en mars dernier, dans un pays historiquement dirigé par la droite et lʼextrême droite. M. Petro représente aujourd’hui cet espoir de la gauche pour une politique au profit du peuple.

À quelques jours du scrutin, les signataires de la carte blanche, dont Raoul Hedebouw, député fédéral PTB et Marc Botenga, député européen PTB, souhaitent attirer l’attention de la communauté internationale pour que toutes les conditions soient respectées pour le bon déroulement du scrutin. Plusieurs missions d’observation des élections seront présentes le 29 mai.

LETTRE OUVERTE

DES DÉPUTÉS ET DES PERSONNALITÉS DU MONDE ENTIER TIRENT LA SONNETTE D'ALARME AVANT LES ÉLECTIONS DU 29 MAI EN COLOMBIE

« Nous, en tant que représentants élus et responsables politiques du monde entier, exprimons ici notre grave préoccupation face au risque croissant de violences, d'assassinats et d'ingérence dans le cadre des élections présidentielles du 29 mai en Colombie.

Au début de ce mois, un projet d'assassinat du candidat et sénateur en fonction Gustavo Petro par le groupe paramilitaire La Cordillera a été dévoilé. M. Petro, mais aussi sa colistière Francia Márquez Mina, ont déjà échappé à des tentatives d'assassinat par le passé : M. Petro lorsqu'il était candidat à la présidence en 2018 et Mme Márquez en tant qu'activiste en 2019. Actuellement, à quelques jours du premier tour des élections, des menaces de mort circulent régulièrement sur les réseaux sociaux, faisant craindre pour leur vie, mais aussi pour leur droit à l'expression politique.

Cette violence politique ne se limite pas aux candidats. Jusqu'à présent, plus de 50 dirigeants et leaders sociaux (notamment des syndicalistes, des représentants indigènes et afro-colombiens, des activistes de mouvements paysans et des écologistes) ont été assassinés cette année dans le but d'intimider et de faire disparaître les mouvements populaires de Colombie. Les narcoparamilitaires Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) ont lancé une « grève armée » qui a paralysé des régions entières, entraîné le meurtre de dizaines de personnes et mis en péril le processus démocratique.

Plusieurs membres du Congrès ont dénoncé l'intervention des plus hautes instances gouvernementales, notamment de hauts responsables militaires. Ces mises en garde se sont accentuées suite à la suspension de responsables élus démocratiquement au début du mois, ce qui laisse craindre la possibilité d'attaques juridiques ciblées.

Globalement, de telles menaces appellent un surcroît de vigilance, de contrôle et de transparence au cours des élections présidentielles colombiennes. Cela fait des dizaines d'années que le peuple colombien exige la paix et la dignité. Nous manifestons aujourd'hui notre solidarité avec sa lutte pour un processus démocratique libre et pacifique. »