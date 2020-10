Déjà 200 étudiantes et étudiants inscrits sur la plateforme « Étudiants solidaires » de Comac

Comac, le mouvement étudiant du PTB, a lancé sa plateforme « etudiantssolidaires.be », qui vise à rassembler des initiatives de solidarité face à la seconde vague du covid-19. « Cette crise sanitaire met la pression sur notre société, explique Octave Daube, porte-parole de Comac. Le personnel soignant a du mal à garder la tête hors de l’eau, et beaucoup de gens se retrouvent en difficulté. Nous, étudiantes et étudiants, voulons aider. »

200 étudiantes et étudiants sont déjà inscrits, et plusieurs sont déjà allés aider le réseau de maisons médicales Médecine pour le Peuple à Bruxelles, Genk, La Louvière et Charleroi. Ils ont notamment appelé des patients et en ont accueilli d'autres qui devaient se faire tester.

Différents types de tâches sont disponibles sur la plateforme, certaines médicales, d'autres pas. « Nous voulons continuer à ajouter des initiatives solidaires au fur et à mesure qu'elles se créent dans le pays, ajoute Octave Daube. Tout le monde peut aider. Nous invitons chaque étudiante et chaque étudiant à s’y inscrire pour aider le personnel soignant et développer la solidarité dans sa ville. »