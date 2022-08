Découvrez le monde tel qu’il devrait être… à ManiFiesta

Un festival à la mer unique, où la solidarité rayonne. Un week-end pour faire la fête et trouver toute l’inspiration nécessaire pour mener nos combats à venir. Pour construire ensemble le monde tel qu’il devrait être. C’est ça, ManiFiesta.

Cette année encore, la Fête de la Solidarité propose une affiche de haut vol. De Jeremy Corbyn (syndicaliste, homme politique de gauche et militant pour la paix britannique) à Ahed Tamimi (militante palestinienne) en passant par Elke Kahr (bourgmestre communiste de la ville de Graz, en Autriche), ou encore l’autrice Adeline Dieudonné.

Quant aux amateurs de musique, ils pourront chanter et se déhancher aux rythmes de Magic System, de STIKSTOF, l’Or du Commun, HK, Ana Tijoux et beaucoup d’autres.

Le PTB sera évidemment de la partie. Vous pourrez venir poser toutes vos questions à Raoul Hedebouw et Peter Mertens, respectivement président et secrétaire général, boire un verre avec nos élus et militants et découvrir nos dernières campagnes.

Pour recharger les batteries en vue des luttes sociales à venir, vous pourrez rencontrer et écouter des syndicalistes du monde entier qui luttent pour les salaires et le pouvoir d’achat de la classe travailleuse. ManiFiesta sera aussi un point de rencontre de celles et ceux qui œuvrent à la paix, contre les va-t-en-guerre et les profiteurs de guerre.

Sans oublier les débats sur le climat, la lutte contre le fascisme, le féminisme… et assez de foodtrucks d’ici et d’ailleurs pour ravir tous les gourmands. Sans oublier la PioFiesta, un village où les enfants sont rois.

Ne ratez pas ces deux jours de fête, de lutte et de solidarité. Rendez-vous les 17 et 18 septembre à Ostende.

Infos et tickets ici