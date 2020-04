Culture : le PTB exige des mesures urgentes du gouvernement fédéral

Concerts, cinémas, expositions, musées, tournages, spectacles, cours... Depuis plus d’un mois, l’ensemble des activités du secteur culturel est à l’arrêt. Les acteurs de terrain tirent la sonnette d’alarme afin de dénoncer l’impact social de la crise du Covid-19 sur les travailleuses et travailleurs de la culture. Le PTB se mobilise également et exige des mesures urgentes du gouvernement fédéral.

L’annulation des événements culturels est un mal nécessaire pour stopper l’expansion de cette pandémie, mais les répercussions sont et seront terribles pour l’ensemble des travailleurs concernés.

Face à un sous-financement chronique de la culture et face à un secteur où les régimes de travail précaires sont la norme, le gouvernement fédéral doit agir afin d’accorder des garanties et des protections à celles et ceux qui travaillent chaque jour au renforcement de notre patrimoine culturel.

Parmi les difficultés rencontrées par ces travailleurs, il y a incontestablement l’absence d’accès au chômage temporaire pour une grande partie d’entre eux. Nombreux sont celles et ceux qui se retrouvent actuellement sans revenu, avec les conséquences désastreuses qui s’ensuivent.

Un autre problème réside dans l’octroi et le renouvellement du statut d’artiste. En effet, du fait de l’annulation des différents événements, les travailleurs sont impactés dans le calcul des périodes de référence qui permet l’accès à ce statut.

Enfin, une politique culturelle cohérente et efficace pour répondre aux nombreux défis de cette crise fait actuellement terriblement défaut. Les différents niveaux de pouvoir doivent renforcer leur coordination afin d’apporter des solutions globales et d’éviter la cacophonie que l’on connaît habituellement.

Concrètement, le PTB appelle donc le gouvernement fédéral à :

- protéger et faciliter l'accès au statut d'artiste en adaptant le calcul des périodes de référence à la crise du Covid-19

- élargir le chômage temporaire pour cas de force majeure à tous les travailleurs et travailleuses de la culture sans exception et durant toute la période de crise sanitaire

- collaborer plus étroitement avec les entités fédérées afin de développer une politique culturelle cohérente et efficace