Crise de l’énergie : Le PTB veut à tout prix éviter un nouveau confinement de la culture

La ministre de la Culture, Bénédicte Linard (Ecolo), a annoncé que 6 millions d’euros avaient été dégagés pour aider les lieux culturels à faire face à l’augmentation des coûts énergétiques en 2022 et 2023. « Ce montant est totalement insuffisant au regard des besoins. Nous avons estimé un surcoût de près de 3 millions pour seulement 10 lieux culturels. C’est la moitié des aides prévues alors qu’il y a plusieurs centaines de musées, salles de concert, de théâtres, de cinémas à aider », alerte Amandine Pavet, députée PTB au Parlement de la Communauté française.

Les appels à l’aide des lieux culturels face à l’explosion des prix de l’électricité et du gaz se sont multipliés ces derniers mois. « Leurs témoignages sont très interpellants. Le directeur d’un musée wallon nous expliquait craindre pour l’avenir à très court terme avec les coûts de l’énergie qui triplent. Selon leurs projections, ils n’auront plus les moyens en janvier de payer la technicienne de surface du musée. Une travailleuse qui vit la crise énergétique de plein fouet risque de se retrouver sans emploi tandis que le musée ne sera plus nettoyé », s’alarme la députée du parti de gauche.

« Beaucoup de lieux culturels sont sortis de la crise sanitaire sur les rotules. Confiné injustement à plusieurs reprises et abandonné par les différents gouvernements, ce secteur a particulièrement souffert depuis mars 2020. Aujourd’hui, des salles de concert, des théâtres, des cinémas, des musées craignent à nouveau de devoir fermer leurs portes une partie de l’hiver, cette fois-ci à cause de la crise énergétique et toujours faute d’aides suffisantes. C’est une situation inacceptable puisque l’accès à la culture est un droit. Comment se fait-il que, tout comme durant la crise Covid, le montant des aides n'ait pas été basé sur un état des lieux des besoins ? » soulève Amandine Pavet.

« Des aides suffisantes sont aujourd’hui nécessaires pour permettre aux lieux culturels de payer leurs factures d'énergie. Nous plaidons aussi depuis des semaines pour que le gouvernement de la Communauté française demande au gouvernement fédéral de bloquer les prix et de taxer les surprofits. Nous avons d’ailleurs déposé une proposition en ce sens, qui sera discutée lors de la séance plénière du 26 octobre », conclut la députée PTB.