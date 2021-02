Scandale à Nethys et à l'aéroport de Liège : hier, les partis traditionnels ont empêché le débat au Parlement wallon, Raoul Hedebouw est donc intervenu aujourd'hui au Parlement fédéral. En proposant une mesure simple : rendre public le patrimoine de tous les mandataires publics et politiques. On pourra voir qui s'en met plein les poches. Et on pourra enfin dire stop à tous ces parvenus.