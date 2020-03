Nous allons soutenir toutes les bonnes propositions du gouvernement, mais ce ne sera pas non plus un chèque en blanc, pas une confiance aveugle. Car on voit la gestion de Maggie De Block au niveau des masques. C'est un scandale. Et rappelons aussi qu'une des premières mesures envisagées était d'ouvrir les magasins de 7h à 22h, ce qui est antisocial.