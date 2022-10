Conseil européen sur l’énergie : « Les propositions sont totalement insuffisantes, et ça fait plus d’un an que ça dure »

Le Conseil européen ne propose pas de blocage général du prix du gaz. Pour le gaz naturel, c’est seulement un corridor de prix dynamique qui est envisagé, et uniquement pour les pics de prix. Pour le gaz utilisé dans la production d’électricité, le Conseil appelle à étudier un cadre législatif très prudent. « Je suis révolté par l’insuffisance de ces mesures, cela fait plus d’un an que les dirigeants européens promettent des mesures d’urgence, mais, dans les faits, ils continuent de refuser toute mesure réellement efficace comme le blocage des prix. Leur première priorité reste la protection du marché », réagit Marc Botenga député européen du PTB.

Les conclusions du Conseil européen confirment qu’il n’y aura pas de plafond européen global pour le prix du gaz. Les dirigeants européens demandent seulement à la Commission de présenter « un cadre temporaire » visant à plafonner le prix du gaz utilisé dans la production d'électricité. Le plafond ne sera pas immédiat et soumis à une série de conditions, dont une analyse coûts-bénéfices. Il devra aussi respecter les signaux de prix du marché.

« Ce ‘plafond’ risque de ne servir à rien du tout, s’indigne Marc Botenga, député européen du PTB. Le Conseil dit d’ailleurs explicitement ne pas vouloir trop baisser les prix, par peur que cela ne pousse les gens à consommer trop d’énergie. C’est révoltant. Dans la vraie vie, loin des palais européens, des familles se chauffent au barbecue par peur de leur facture, risquant la mort par l’intoxication au monoxyde de carbone (CO). Dans quel monde vivent les dirigeants européens ? »

Pour le GNL, un corridor de prix dynamique temporaire sera proposé. « Un plafond, ça ne bouge pas. Un plafond dynamique, ce n’est pas un plafond, observe Marc Botenga. En plus, si nous ne savons encore rien sur son niveau, le corridor ne devrait être appliqué qu’à certains moments de pics, donc le réel impact reste douteux. » Afin de protéger le marché, un nouvel indice de référence pour le prix du gaz, complémentaire à l’indice TTF, est proposé au vu de l’augmentation de la part de GNL sur le marché européen.

Pour le député européen du PTB, les chefs d’État et de gouvernement refusent de prendre les mesures radicales, dans le souci de protéger le marché européen : « Cela fait un an qu’ils nous promettent des mesures ‘urgentes’ pour faire baisser les factures. Mais, encore une fois, la première priorité est clairement de protéger le marché, plutôt que les gens », note Marc Botenga. « Après un an de crise, les dogmes du marché restent sacro-saints. C'est révoltant. » En plus, la Commission vient d'intégrer les principales multinationales de l'énergie, dont TotalEnergies, Engie et BP dans un groupe consultatif sur les achats groupés et la politique énergétique européenne. « Après la privatisation du secteur, l’Union européenne privatise maintenant directement la politique énergétique. Les multinationales sont désormais impliquées officiellement et directement dans la prise de décision », dénonce Marc Botenga.

Le PTB propose trois grandes mesures alternatives : baisser et bloquer véritablement les prix, taxer les surprofits des multinationales à 100 %, et nationaliser le secteur de l’énergie, en rompant ainsi avec les règles du marché européen et le principe de fixation des prix par le marché.