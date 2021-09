Commission d’enquête fédérale : le PTB demande une procédure accélérée

Le PTB a demandé ce jeudi à la présidente de la Chambre, Eliane Tillieux (PS), que sa proposition d’instituer une commission d’enquête fédérale sur les inondations soit rapidement discutée en conférence des présidents. Une manière d’accélérer la procédure, alors que la première réunion plénière de la Chambre n’aura lieu que le 23 septembre prochain.

« La commission d’enquête vient d’être instituée au niveau régional, indique Raoul Hedebouw, porte-parole national du parti de gauche. Or, le problème des inondations concerne tous les niveaux de pouvoir. Il n’est pas normal de devoir attendre le 23 septembre pour que notre proposition puisse être prise en considération. Vu l’urgence, le Parlement doit pouvoir la traiter plus rapidement. »

Pour le PTB, il est nécessaire d’instituer rapidement cette commission d’enquête au fédéral pour qu’elle puisse travailler main dans la main avec la commission régionale : « Le récent échange de vues avec la ministre de l’intérieur Annelies Verlinden (CD&V) a démontré une fois de plus que le fédéral est concerné, au-travers par exemple des coupes dans les budgets des pompiers et de la protection civile. On prévoit d’ailleurs prochainement d’entendre les ministres de la Santé, du Climat et de la Défense. Comment la commission d’enquête régionale pourrait-elle suffire ? Le Parlement fédéral doit lui aussi exercer son pouvoir d’enquête et rentrer dans ce débat. »

La conférence des présidents est compétente pour discuter de l’organisation des travaux de la Chambre, et pourrait donc accélérer la discussion sur cette proposition du PTB. Seul bémol : elle fonctionne au consensus. Tous les groupes politiques doivent être d’accord. Un accord que souhaite obtenir Raoul Hedebouw, dans l’intérêt des sinistrés : « Cela fait près de deux mois que les gens souffrent des conséquences de ces inondations. Pendant ces deux mois, ils ont dû faire face à la faillite de l'État qui n’a pas su leur apporter l’aide qu’ils méritent. Le monde politique doit désormais pouvoir leur fournir des réponses rapidement, et tirer le bilan de cette situation pour que cela ne puisse plus se reproduire. »