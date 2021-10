Comment PS, MR et Ecolo empêchent le débat sur l’abandon des sinistrés par leur assurance

Ce mercredi 20 octobre, la majorité wallonne (PS-MR-Ecolo) a refusé que le député PTB Julien Liradelfo interpelle le ministre-président du Gouvernement wallon Elio Di Rupo (PS) sur l’inaction des assurances suite aux inondations.

« Quand le Gouvernement wallon décide de passer un accord avec les assurances et de leur accorder un milliard d’euros d’argent public, c’est discuté et voté au Parlement, rappelle le député PTB. On s’y était d’ailleurs opposés. Mais quand il s’agit des sinistrés qui ont froid mais qui ne reçoivent rien de leur assurance pour commencer les travaux, la majorité refuse d'en discuter… C’est du mépris pour les victimes de ces inondations. »

Aujourd’hui, les sinistrés des inondations de la mi-juillet sont encore dans une situation très précaire. « J’ai eu l’occasion de rencontrer Youssef à qui son assurance a versé 37 000 euros alors que ses travaux sont estimés à 110 000 euros, relate Julien Liradelfo. Ou encore Alison, qui vit avec ses enfants dans une maison aux murs nus et humides. Elle ne peut pas se chauffer correctement car l’assurance est aux abonnés absents, et elle n'a pas de quoi commencer les travaux. Trois mois après la catastrophe, 30 % des sinistrés n’ont toujours pas vu d’expert. Il y a urgence. La lenteur des assurances n’est ni acceptable ni compréhensible, d’autant plus vu leurs moyens. »

Le PTB voulait interpeller le Gouvernement sur le sujet mais la majorité PS-MR-Ecolo a refusé. « La même majorité se dit compétente pour passer un accord avec les assurances en août mais ne s’estime plus compétente quand il s’agit de discuter des effets de cet accord au moment où on constate que les assurances ne soutiennent pas les sinistrés. Comment le Gouvernement wallon peut-il donner un milliard d’euros aux assurances sans obligation de résultat à l’égard des sinistrés ? »