Bruno Bauwens

Bilingue, Bruno Bauwens est bruxellois et père de deux enfants. En tant qu'animateur jeunesse et enseignant, Bruno est très sensible aux problèmes des jeunes et de leurs familles. Au Parlement bruxellois, il est chargé de l'énergie, de l'environnement et de la propreté. Il se définit comme un militant de l'éducation, et est très attentif à l'égalité des chances et à la lutte contre le racisme. « Et quand je vois l'engagement et la solidarité entre les jeunes, j'ai de l'espoir pour l'avenir. »