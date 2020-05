Avec le MR, c'est marche ou crève pour les étudiants

Anouk Vandevoorde, députée PTB au parlement de la communauté française, a dénoncé la vision élitiste de l'enseignement supérieur de la ministre Glatigny (MR), qui a déclaré que « l'enseignement supérieur est une école de vie. Tout le monde ne gagne pas forcément à la fin. » C'est indécent : un étudiant sur quatre n'a pas d'endroit pour étudier chez lui. Les étudiants ont besoin d'un enseignement de la réussite et non d'un enseignement qui punit les plus précarisés.