« Le gouvernement Vivaldi bloque les salaires, mais pas les prix. Et voilà le résultat de sa politique : des marges records pour les grandes entreprises au deuxième trimestre (d’après les chiffres de la Banque Nationale). Une multinationale comme ArcelorMittal vient encore de distribuer 200 millions de dividendes il y a quelques jours à peine. Cela, malgré la crise énergétique et la guerre en Ukraine. Le gouvernement et le grand patronat sont en train de faire payer le prix de la crise aux petits indépendants et à la classe travailleuse. Ça ne peut pas continuer comme ça », réagit Raoul Hedebouw, président du PTB.

Le PTB exige que le gouvernement bloque les prix de l’énergie, comme c’est le cas en France (où les prix sont jusqu’à trois fois plus bas), et remette en cause la loi de blocage salarial. « Bloquons les prix, pas les salaires : il y a urgence » conclut Raoul Hedebouw, qui appelle également à soutenir la grève générale du 9 novembre lancée par les organisations syndicales.