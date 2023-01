Après la condamnation de Novartis, le PTB demande une audition sur l'accord secret entre Novartis et Maggie De Block

La multinationale pharmaceutique Novartis vient d'être condamnée à une amende par l'Autorité belge de la Concurrence après avoir mis en doute, à tort, la sécurité de l'Avastin pendant des années. « Mais Novartis n'était pas seule, tient à préciser Sofie Merckx, médecin généraliste et cheffe de groupe PTB au Parlement fédéral. La ministre de la Santé de l'époque, Maggie De Block (OpenVLD), et l'AFMPS ont contribué au flou qui a régné autour de ce médicament. » Le PTB demande une audition en vue d'éclaircir cette affaire.

L'Autorité belge de la Concurrence (ABC) a infligé une amende de près de 2,8 millions d'euros à la multinationale pharmaceutique Novartis pour avoir abusé de sa position dominante dans le scandale entourant le traitement de la dégénérescence maculaire, une maladie oculaire grave. L'ABC estime que Novartis a injustement mis en doute la sécurité d'utilisation de l'Avastin, beaucoup moins cher qu'un autre médicament, pendant des années.

« Mais Novartis n'est pas seule à avoir répandu des rumeurs, estime Sofie Merckx. La ministre de la Santé de l'époque, la libérale Maggie De Block, et l'AFMPS ont elles aussi contribué au flou autour de l'Avastin, contrairement à l’avis des experts scientifiques. » La députée de gauche rappelle : « En 2019, Maggie De Block était allée jusqu’à déclarer au Parlement que la prise de ce médicament pouvait faire perdre la vue aux patients. Et, alors même qu'elle avait constaté que l'Avastin était 'efficace' et 'bénéfique, de manière générale', l'AFMPS (Agence fédérale des médicaments et des produits de santé) avait tout de même insisté sur les incertitudes relatives aux effets secondaires de ce médicament lors d'une audition en commission de la Chambre. »

Lors de cette même audition, le Dr Claeys, représentant du Syndicat ophtalmologique, déclarait que des mesures avaient été prises en 2014 et 2015 pour permettre le remboursement de l'Avastin. Ces projets avaient toutefois été balayés après que la ministre eut signé un contrat secret sur le remboursement du Lucentis, le médicament de Novartis pour cette maladie oculaire.

« Cela pose de sérieuses questions sur le contenu de cet accord relatif au remboursement de Lucentis, estime Sofie Merckx. Pourquoi Mme De Block a-t-elle opté pour un accord secret avec Novartis alors que l'Avastin était la solution la moins chère ? Pourquoi elle et l'AFMPS se sont-elles opposés à l'utilisation hors indication de l'Avastin jusqu'en 2019, alors que les Pays-Bas le faisaient déjà ? Novartis a-t-elle exigé l'interdiction de toute utilisation off-label de l'Avastin ? Ce point doit être clarifié. C'est la raison pour laquelle le PTB demande une audition au sujet de cet accord. »

« À ce jour, l'Avastin n'est toujours pas officiellement remboursé en Belgique pour la dégénérescence maculaire. Les ophtalmologues doivent donc recourir au Lucentis, qui est beaucoup plus cher », poursuit Sofie Merckx. « Nous prions donc aussi le ministre Vandenbroucke de se pencher sur ce dossier dans les plus brefs délais. »

« Cette saga montre une fois de plus combien la transparence est importante dans la politique en matière de médicaments, conclut Sofie Merckx. Aujourd'hui, 35 % de nos dépenses consacrées aux médicaments relèvent de contrats secrets. Nous devons mettre un frein à l'utilisation de tels contrats secrets. »