Steven De Vuyst (PTB) : « Les Américains eux-mêmes ne croient plus aux F-35 truffés de défauts, alors pourquoi devrions-nous payer des milliards pour les acheter ? Cet argent serait mieux investi dans la lutte contre la crise que dans des machines de guerre. Le secret qui entoure cette commande doit cesser. Nous voulons que la Cour des comptes calcule ce que coûterait l'annulation de l'achat et déposons une résolution dans ce but. »