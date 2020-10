Aidez Médecine pour le Peuple à faire face à la deuxième vague

La première ligne (prévention, dépistage, suivi de contact, administration, etc.) est la clé pour lutter efficacement contre le coronavirus. Mais rien ne semble bouger du côté des autorités politiques. Médecine pour le Peuple a décidé de prendre les choses en main. Mais le réseau des maisons médicales lié au PTB a besoin de vous...

Si vous avez dû vous faire tester pour savoir si vous étiez contaminé par le virus, vous vous en êtes aperçu : se faire dépister et avoir les résultats prend du temps. Parfois beaucoup. Dans certaines régions, « juste » avoir un rendez-vous prend plusieurs jours. Il n’est pas rare de devoir attendre 5 ou 6 jours ou même plus entre le moment où on prend rendez-vous et le moment où on reçoit les résultats. Ce délai est bien trop long. Surtout que la deuxième vague tant redoutée est bien là.

La lutte contre le Covid-19 passe nécessairement par le dépistage. Comme nous l’écrivions dans nos recommandations au nouveau gouvernement : « Nous devons établir un réseau dense de villages de testings à grande échelle, de centres de dépistage locaux et d’équipes de dépistage mobiles capables d’intervenir dans les collectivités. Les laboratoires doivent recruter du personnel supplémentaire afin que les résultats des tests soient disponibles dans un délai de 24 heures et le gouvernement doit mettre en place un plan de formation national. » Mais nous ne voyons rien bouger pour le moment... Et le temps presse.

Donnez un coup de main !

Vu que les gouvernements (fédéral et régionaux) ne sont pas à la hauteur pour combattre l’épidémie, Médecine pour le Peuple (MPLP), le réseau de maisons médicales lié au PTB, a décidé de prendre les choses en main il y a déjà de longs mois en organisant des dépistages dans ses maisons médicales et ailleurs, en assurant le suivi de contact, en aidant des patients vulnérables, etc.

Mais MPLP, qui fonctionne aussi grâce à la bonne volonté de ses nombreux bénévoles dans ce genre de situations, commence à manquer de bras !

Concrètement, les 11 maisons médicales de MPLP recherchent des gens pour : assumer des tâches administratives, téléphoner aux patients afin de leur annoncer les résultats, assurer le suivi de contact (contacter les patients, prendre de leurs nouvelles, voir s’ils ont eu des contacts à risque, etc.). MPLP recherche des profils (para)médicaux (infirmières, étudiants en médecine, etc.) et administratifs. Vous pouvez donner 1h de votre temps par semaine, ou bien plus. C’est à vous de voir ce qui est possible...

Intéressé(e) ? Envoyez un mail à aide@mplp.be. Tout cela se fait bien sûr selon des normes de sécurité strictes et dans le respect de la vie privée de toutes et tous. Vous pouvez donc aider les autres en étant bien protégé, évidemment !

Avec Médecine pour le Peuple, montrons que, tout en luttant pour des actions concrètes des gouvernements, « seul le peuple sauve le peuple ».