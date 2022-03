AGC Fleurus : « Inacceptable de donner plus de 170 millions d’euros d’argent public à un groupe qui n’hésite pas à détruire nos emplois »

Le service d’études du PTB a calculé que le groupe AGC a reçu au moins 170 millions d’euros d’argent public depuis son arrivée en Belgique. « C’est inacceptable de laisser une multinationale fermer une usine de 187 travailleurs dans un secteur aussi important pour la transition environnementale alors qu'elle a reçu autant d’argent public. Les travailleurs méritent le respect », réagit Germain Mugemangango, chef du groupe PTB au Parlement wallon.

Le parti de gauche souligne aussi l’opacité de ces aides : « Aujourd’hui, beaucoup d’aides sont confidentielles. Nos estimations restent prudentes mais en réalité, il est fort possible qu’AGC ait reçu beaucoup plus de soutien financier public dans notre pays », explique le député de gauche.

(Retrouvez notre dossier complet ici)

Germain Mugemangango rappelle que le groupe AGC a fait plus d’1,2 milliard d’euros de bénéfices en 2021 et a reversé presque 400 millions d’euros de dividendes aux actionnaires. « Pourtant, on leur donne chaque année des réductions de facture de gaz et d’électricité alors qu’ils n’en ont pas besoin. Le gouvernement wallon PS-MR-Ecolo réduit la facture du groupe AGC qui se permet de fermer une usine à coup de millions d’euros mais ne fait rien pour aider les ménages en Wallonie à payer leur facture, c’est scandaleux. »

Réductions de factures de gaz et d’électricité, aides à la recherche, aides à l’investissement... AGC a profité de beaucoup d’argent public depuis son établissement en Belgique. D'après les données récoltées par le parti de gauche, on peut constater que la multinationale du verre a ainsi bénéficié depuis son arrivée sur le sol wallon de 140 millions d'aides à la recherche, de plus de 14 millions de réductions de factures d'énergie et de 18 millions d'euros d'aides à l'investissement.

« Nous arrivons donc à un total provisoire de 170 millions d’euros mais nous n’avons pas pris en compte les aides de la Flandre, probablement similaires à celles de la Wallonie. De plus, le gouvernement wallon PS-MR-Ecolo est opaque sur les aides », explique Germain Mugemangango. Personne ne veut répondre sur le montant des réductions de facture d’électricité et de gaz, le ministre wallon de l’Énergie Philippe Henry (Ecolo) ne répond pas, tout comme la Fédération de l’industrie du verre (FIV). « Ce manque de transparence est inacceptable et nous n’allons pas les lâcher, les gens ont le droit de savoir », continue Germain Mugemangango.

Les aides sont le fruit du mythe de la compétitivité. « Ce gouvernement pense qu’en donnant de l’argent public, les entreprises restent. Le cas d’AGC démontre le contraire et ce sont les travailleurs qui en paient le prix », déclare le député du PTB. « Après plus de 20 ans de flexibilité à outrance et de sacrifices, le groupe a annoncé la fermeture du site de Fleurus. D’une part, cela renforce notre volonté de s’opposer à la fermeture d’AGC Fleurus et, d’autre part, le gouvernement wallon PS-MR-Ecolo doit arrêter de distribuer des aides sans condition à l’emploi », conclut Germain Mugemangango.