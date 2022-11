« Sauvons le rail » : le PTB en action pour une vision d'avenir pour la SNCB

Le PTB a mené des actions ce matin dans plus de 30 gares à travers la Belgique pour une vision d'avenir pour la SNCB.

« Nos chemins de fer sont essentiels en tant que solution aux embouteillages, à la pollution de l'air et au changement climatique, explique Maria Vindevoghel, députée fédérale du PTB. Pourtant, aujourd'hui, la SNCB est en crise, et avec les projets du gouvernement Vivaldi, elle va de mal en pis. C'est pourquoi nous distribuons aujourd'hui un tract aux voyageurs afin de plaider pour un plan d'investissement fort et un transport public du futur : avec des trains qui arrivent à l'heure et un service qui attire beaucoup plus de monde. »

L'année dernière, 35 000 trains ont déjà été annulés et la ponctualité de la SNCB s'est effondrée : un train sur dix en retard. « Je l'entends tout autour de moi quand je suis dans le train : les voyageurs sont à bout de nerfs, explique Maria Vindevoghel. Et ce gouvernement ne change rien à cela. Au contraire, Sophie Dutordoir, CEO de la SNCB, affirme qu'il manque au moins 1,4 milliard dans les deux prochaines années. Des dizaines de guichets seront fermés et les chemins de fer devront fonctionner avec 2 000 employés en moins. Le ministre Gilkinet a beau dire qu'il aime le chemin de fer, avec un tel sous-financement, il pousse les gens à se détourner des transports publics au lieu de les rendre attractifs. »

« Nous voulons des transports publics qui offrent une véritable alternative à la voiture, poursuit la députée du parti de gauche. Les chemins de fer sont essentiels pour notre mobilité, pour sauver le climat et améliorer la qualité de l'air dans nos villes. Cela nécessite des investissements importants, mais ils seront largement récompensés par le gain de temps et la qualité de vie. Au Luxembourg, ils ont ainsi doublé les investissements dans les chemins de fer. La Suisse compte trois fois plus de gares que la Belgique et les trains y arrivent à l'heure pile. Pourquoi ce qui est possible là-bas ne le serait-il pas ici ? C'est pour cela que nous soutenons les revendications des syndicats en matière de refinancement et de recrutement de personnel à la SNCB et plaidons pour un plan d'investissement ambitieux pour que nos transports publics soient enfin prêts pour l'avenir. »