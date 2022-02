Énergie : « Le PTB demande au gouvernement Di Rupo de baisser la facture des familles avec une prime de 150 euros, avec l’argent disponible du fonds Kyoto, maintenant »

Le PTB s’étonne qu’après 6 mois, il n’y ait pas encore d’accord au sein du Gouvernement wallon sur des mesures d’aide à la facture d’énergie. « Le ministre Henry reconnaissait lui-même mercredi que les aides du fédéral étaient insuffisantes, mais aujourd’hui on constate que le Gouvernement wallon a décidé de… ne rien décider. Qu’attendent-ils ? Il y a une urgence, la Région peut accorder maintenant une prime de 150 euros. » réagit Germain Mugemangango, chef de file du PTB au Parlement wallon.

Il y a quelques semaines, le PTB a sorti un plan national pour réduire de 500 euros par an la facture des ménages. Ces 150 euros sont un pas en avant dans l’application de ce plan demandé par le PTB mais également par de nombreuses organisations dont Test-Achats. La facture d’énergie ne peut pas être une deuxième feuille d’impôt. Pour rappel, le PTB propose de diminuer de 70% les subsides aux énergies vertes, les obligations de service public pour les gestionnaires de réseau de distribution et les taxes régionales dans la facture des familles wallonnes. De cette manière, la facture des ménages sera réduite de manière durable.

En attendant les mesures pour que nos factures ne soient plus des feuilles d’impôt, le PTB demande l’application d’urgence de cette première mesure. Elle coûte 200 millions d’euros à la Région wallonne et doit être financée par le fonds Kyoto cette année pour aider les familles.

« Le ministre Henry ne doit pas se limiter à un ‘tour de table’ des ministres, les ménages ont besoin d’aide concrète maintenant. Il est possible de donner une prime de 150 euros grâce au Fonds Kyoto. » explique Germain Mugemangango. Le fonds Kyoto est un fonds où arrive l’argent lié aux recettes du système du marché de carbone européen. Cet argent est partagé entre les régions du pays. Sur ce compte, il y a 515 millions d’euros qui dorment alors qu’ils pourraient servir à soulager les ménages » explique Germain Mugemangango. Il y a quelques mois, le ministre lui-même avait envisagé d’utiliser ce fonds pour réduire la facture.

Le débat sur l’utilisation du fonds Kyoto, le PTB n’est pas le seul à l’aborder. Le 29 janvier dernier, la fédération patronale Febeliec (fédération des industries électro-intensives) demandait aussi au gouvernement de subsidier les investissements pour diminuer les factures d’énergie des entreprises, à partir de ce fonds Kyoto. Pour le PTB, cet argent doit aller aux familles. Il n’est pas question que cet argent, issu des pénalités des grandes industries polluantes, retourne dans les mêmes poches.

Germain Mugemangango conclut : « Il y a plus de 500 millions qui dorment dans ce fond. Il est donc possible de donner une prime de 150 euros à chaque ménage. Il est donc d’autant plus incompréhensible de ne pas avoir d’accord. »