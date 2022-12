Énergie : le Gouvernement wallon doit s’opposer à l’augmentation des tarifs des Gestionnaires de réseau de distribution

Les Gestionnaires de réseau de distribution (GRD), Resa, REW, AIEG et AIESH, demandent l’autorisation d’augmenter leurs tarifs de 15 %. « De plus en plus de familles sont en difficulté, rappelle Germain Mugemangango, chef de groupe PTB au Parlement wallon. Le Gouvernement wallon doit avant tout les protéger et se prononcer contre la demande des GRD. »

« Comment est-ce possible de proposer une nouvelle augmentation des factures maintenant quand on voit la situation des ménages en Wallonie ?, s’insurge le député de gauche. Le Gouvernement wallon ne fait déjà rien pour aider les ménages et les indépendants. Ce serait le pompon si cette augmentation devait venir s’ajouter aux difficultés vécues par les citoyens. »

Le chef de groupe insiste : « Nous demandons clairement que les partis de la majorité wallonne (PS-MR-Ecolo) se positionnent contre cette demande d’augmentation. Le Gouvernement wallon doit tout faire pour empêcher cette augmentation qui serait la goutte de trop pour de nombreuses familles en Wallonie. »

« La vraie solution n’est évidemment pas de s’en prendre aux factures des ménages, poursuit Germain Mugemangango. La vraie solution est de bloquer les prix du gaz et de l'électricité. C’est ce qui aiderait les citoyens et la réponse aux problèmes posés par les GRD. Qu’est-ce qu’on attend ? Tous nos pays voisins ont décidé de le faire sauf nous. C’est incompréhensible ! »

La Commission européenne a annoncé récemment un mécanisme de blocage des prix. Mais celui-ci est loin de satisfaire l’ensemble des États-membres. « Cela fait des mois que les Gouvernements fédéral et wallon se cachent derrière l’Europe pour ne rien décider, dénonce le député PTB. Maintenant, il est clair qu’il ne faut plus attendre la Commission européenne. Il est temps que le Gouvernement wallon PS-MR-Ecolo mette la pression sur le Gouvernement fédéral, dans lequel siègent les mêmes partis, pour instaurer, au plus vite, un blocage des prix énergétiques. Qu’attend le Ministre-Président Elio di Rupo (PS) pour agir et interpeller le Codeco à ce sujet ? Le Gouvernement régional doit peser de tout son poids pour protéger les ménages wallons. »