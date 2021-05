« Les rayer de la carte » : les propos de Pierre-Yves Jeholet à l'égard du PTB sont inacceptables

Pour le PTB, les propos tenus ce matin par le ministre-président Pierre-Yves Jeholet (MR) sont inacceptables. « Dire qu’il faut, je cite, « rayer le PTB de la carte », « être sans pitié », sont des propos très graves », s'insurge Germain Mugemangango, porte-parole francophone du PTB.

« C’est ça la conception de la liberté et de la démocratie de M. Jeholet et des libéraux ? Qualifier « d’extrémisme » et menacer de « rayer de la carte » ceux qui osent s’opposer à sa politique ? C’est à la fois grave au niveau démocratique et une dangereuse banalisation de la violence. »



« Pierre-Yves Jeholet défend avec son parti le blocage des salaires et est l’une des mains invisibles tirant les ficelles dans le dossier Nethys. Apparemment, il a du mal à accepter une vraie opposition de gauche en face de lui », pointe Germain Mugemangango.



Pour le PTB, ces propos sont inacceptables et doivent être retirés. « Les libéraux feraient mieux de se remettre en question pour comprendre pourquoi les gens sont dégoûtés de leurs politiques au lieu de s’en prendre à l’opposition. Combien de temps les partenaires de majorité socialistes et écologistes du MR vont-ils encore continuer à accepter de telles sorties ? »



« En tout cas, si le MR croit qu’il va nous intimider comme ça, il se trompe. On ne va rien lâcher ! », conclut Germain Mugemangango.