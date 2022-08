Le gouvernement abandonne les gens face aux factures d'énergie impayables : il est grand temps de bloquer les prix

« Le gouvernement ne peut plus faire l'autruche face à la crise qui touche un nombre croissant de foyers. Les partis de la Vivaldi tentent de repousser le débat sur le pouvoir d'achat à octobre, mais la population ne peut pas attendre jusque-là. C'est aujourd'hui que les gens n’arrivent plus à payer leurs factures d'énergie. » Le président du PTB, Raoul Hedebouw, exhorte le gouvernement fédéral à adopter des mesures décisives pour stopper l’explosion des prix de l'énergie.

Le PTB souhaite que les prix soient bloqués à un niveau beaucoup plus bas et demande d’interroger à ce sujet la ministre de l'Énergie, Tinne Van der Straeten, lors d'une réunion d'urgence de la commission Énergie de la Chambre la semaine prochaine. Une taxe spéciale sur les surprofits réalisés par Engie-Electrabel doit financer cette mesure dans notre pays.

« Le gouvernement est parti en vacances, abandonnant la population avec des factures d'énergie impayables et de gros problèmes. Pendant ce temps, les prix sur le marché n'ont pas cessé d’augmenter, atteignant des niveaux historiques. Les familles reçoivent des décomptes exorbitants et voient leurs provisions multipliées par trois ou par quatre. La situation est devenue totalement intenable pour de nombreuses personnes », déclare Raoul Hedebouw.

Si aucune mesure n'est prise rapidement, les prix continueront à grimper dans les mois à venir, préviennent les experts. « Nous demandons au gouvernement d’intervenir de façon décisive dès aujourd’hui pour faire face à l'urgence sociale dans les plus brefs délais. Cela peut se faire en bloquant les prix à un niveau beaucoup plus bas qu'actuellement. C'est le seul moyen crédible de sortir de la crise que nous traversons aujourd'hui. Si nous voulons maîtriser les prix, nous devons nous opposer aux lois du marché », explique Raoul Hedebouw.

Rien n'empêche le gouvernement de bloquer les prix de l'énergie dès aujourd'hui. Pour financer cette mesure, le PTB vise les surprofits des multinationales de l'énergie. Raoul Hedebouw souhaite que le gouvernement tienne enfin sa promesse et se décide à les taxer : « On a de plus en plus l'impression que le gouvernement essaie de nous tromper. Dans l'accord conclu avec Engie de cet été, il n’a même pas été fait mention des surprofits. C’est inacceptable. Alors que les familles n'arrivent plus à garder la tête hors de l'eau, les monopoles privés de l'énergie se remplissent les poches. Des entreprises du secteur de l'énergie comme Shell, BP et Total ont affiché les meilleurs résultats trimestriels de leur histoire. Engie n’est pas en reste : grâce aux prix élevés de l'énergie, elle a vu ses bénéfices nets au moins doubler au cours des six premiers mois de cette année, pour un total de 5 milliards d'euros » .

Le PTB préconise de revenir sur la libéralisation des marchés de l'énergie. Dans un premier temps, cela peut se faire en dissociant les prix de l'électricité de ceux du gaz. À la place, il est préférable de réglementer les prix en fonction des coûts de production réels. Cela permettrait de faire baisser le prix de 60 % d'un coup et de prélever les surprofits à la source.