« Le bilan de la crise Covid, ce n’est pas scinder la santé mais la refédéraliser »

La ministre de l’Intérieur Verlinden déclare vouloir régionaliser les soins de santé dans un interview au Soir. « Absurde, quand on fait le bilan de la crise Covid et quand on sait que sept Belges sur dix sont pour refédéraliser la santé », réagit le PTB.

« Un virus qui n'a pas de frontières, neuf ministres de la santé, une gestion chaotique depuis deux ans de la pandémie. Et la ministre Annelies Verlinden du CD&V tire le bilan qu'il faut... scinder les soins de santé. Quelle absurdité. Ce qu'a démontré la crise Covid, c'est que nous avons besoin d'une unité de commandement, de refédéralisation et de refinancement de la santé », réagit David Pestieau, auteur du livre « We Are One, manifeste pour l’unité de la Belgique » et directeur du service d’étude du PTB.