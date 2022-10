Après un an, la crise de l’accueil a atteint un nouveau seuil. Aujourd’hui, même des enfants sont à la rue ! Chaque jour, le gouvernement viole le droit à l’accueil. Et aucune solution à l’horizon. Les ministres se chamaillent et se montrent du doigt. Mais ça n’aide personne. Ni les travailleurs de Fedasil, ni pas les gens qui dorment dans le froid glacial de la rue. On a besoin d’actes maintenant.