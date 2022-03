« Baisser la TVA uniquement en été et réduire les taxes sur le carburant de seulement 17 centimes ? Le gouvernement se moque des gens »

« Au cas où cela aurait échappé à l'attention du gouvernement : en un an, la facture de gaz a augmenté de plus de 2 000 euros, réagit Raoul Hedebouw, président du PTB. Le gouvernement la fait maintenant baisser de seulement 90 euros par une réduction de la TVA qui ne sera d’application que pendant le printemps et l’été. Pour la première fois dans l'histoire, les prix à la pompe sont supérieurs à deux euros le litre. Et tout ce que le gouvernement propose contre ça, c’est une réduction des droits d'accises d’à peine 17 centimes. Le gouvernement abandonne les ménages de notre pays à leur sort, une fois de plus. L'accord sur l'énergie annoncé en fanfare s'avère être un coup dans l’eau. »

Le gouvernement réduit temporairement la TVA sur le gaz à 6 %. « D'avril à septembre, c’est-à-dire les mois où nous utilisons le moins de gaz, constate Raoul Hedebouw. C’est le monde à l'envers. Une réduction permanente de la TVA permettrait de faire baisser les factures de gaz de 450 euros par an. Or ce que le gouvernement propose aujourd'hui permettra à une famille d'économiser en moyenne cinq fois moins que ce montant, soit à peine 90 euros. Ce n’est rien du tout, on ne peut même pas payer les augmentations mensuelles avec ça. »

La réduction du prix des carburants s’avère elle aussi être inférieure à ce qui était promis. « Les prix à la pompe battent tous les records, poursuit Raoul Hedebouw. Pour faire le plein, on doit aussi pomper jusqu’au dernier centime dans notre portefeuille. Le gouvernement réduit maintenant les accises de seulement 17 centimes, soit moins que ce qu'il avait initialement promis. Au bout du compte, les travailleurs continuent de payer des prix historiquement élevés à la pompe. »

Pour le PTB, le plus aberrant, ce sont les multinationales de l'énergie et du pétrole et leurs bénéfices exorbitants. Raoul Hedebouw. : « L'accord ne dit pas un mot sur les 200 milliards d'euros de surprofits réalisés dans le secteur rien que cette année. Dans notre pays, Engie-Electrabel réalise un surprofit de 2,6 milliards d'euros grâce à la hausse actuelle des prix. Ils avaient dit que personne de devait s'enrichir pendant cette crise. Qu’est devenue cette promesse ? La semaine dernière, la Commission européenne a donné le feu vert aux États membres pour puiser dans ces surprofits afin de faire baisser la facture des ménages. Qu'attend le gouvernement ? »

Le parti de gauche exige des actes de la part du gouvernement. « On ne va rien lâcher, annonce Raoul Hedebouw. On a vu comment, grâce à la pression d’en bas, le sujet avait été ramené sur la table du gouvernement. Avec plus de 300 000 signatures en faveur de la réduction de la TVA, la population a fait changer d'avis certains partis pour qui c’était encore totalement impensable il n'y a pas si longtemps. Mais cet accord est très loin d'être suffisant. Les gens se se ruinent pour payer leur énergie et leur carburant : les prix doivent baisser radicalement. »

« Nos propositions sont claires, conclut Raoul Hedebouw : ramener le prix du carburant en dessous de 1,40 euro le litre, réduire la TVA sur le gaz, l'électricité et le mazout de chauffage tout au long de l'année, avec effet rétroactif, afin de compenser également les factures d'énergie très élevées pendant les mois froids de l'hiver; et enfin, bloquer les prix de l'énergie et envoyer la facture aux géants de l'énergie qui font des surprofits. »