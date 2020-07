« 1,5 million d'euros pour le parc de voitures des cabinets ministériels, c'est trop »

Le PTB a révélé que les cabinets des ministres wallons avaient 53 voitures à dispositions pour une valeur d’achat total de 1,5 million d’euros. Pour le parti de la gauche authentique, ces voitures sont un privilège d'une autre époque, alors que tous les citoyens sont obligés de faire des sacrifices.

« Le budget voitures des cabinets est énorme : 1,5 million d’euros pour 53 voitures en tout, réagit Germain Mugemangango, chef de groupe PTB au Parlement wallon. On dit que tout le monde doit faire des efforts, mais ça n’a pas l’air d’être le cas. »

Le député s'étonne aussi de la différence de prix entre ces voitures : « On dirait que les ministres choisissent ce qu'ils veulent comme voiture pour les membres de leur cabinet. En effet, on trouve une Peugeot à 11 000 euros à côté d'une Volvo S90 qui a coûté 70 000 euros dans le cabinet de la ministre wallonne de la Fonction publique Valérie De Bue (MR). On n’est pas loin de la Jaguar à 80 000 euros du ministre régional flamand Ben Weyts, qui a tellement fait parler d'elle, et à juste titre… Cette absence de limites est inacceptable. Des normes strictes en matière de prix sont indispensables. »

« Il y a quelques jours, le ministre-président Elio Di Rupo (PS) annonçait que tout le monde allait y perdre, dans cette crise. Pour nous, ce n'est pas aux travailleurs de payer. Par contre, on voit qu'il y a moyen d'aller chercher de l'argent du côté des privilèges dont bénéficient les ministres et leurs cabinets, conclut Germain Mugemangango. Si on peut comprendre la nécessité d'une voiture de fonction pour le ou la ministre, les membres de cabinet devraient, pour leurs déplacements, privilégier les transports en commun ou le remboursement des kilomètres parcourus, comme pour les députés. »