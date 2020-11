81 travailleurs de la construction en quarantaine à Aalter (Gand) : le PTB veut une enquête sur le dumping social

Dans l’ancien bâtiment de l’hôtel et cinéma Capitole, au centre d’Aalter (près de Gand), 81 ouvriers portugais du bâtiment sont en quarantaine. Une dizaine d’entre eux ont été testés positifs au Covid-19. Le PTB veut une enquête d’urgence sur leur employeur.

« Ces personnes sont clairement victimes de pratiques relevant de la traite d’êtres humains. Le PTB exige une enquête approfondie sur leur employeur. Les responsables de cette situation doivent être sanctionnés », dénonce le député fédéral du PTB, Steven De Vuyst.

« Nous nous posons également des questions quant à l’approche du bourgmestre d’Aalter, Pieter De Crem (CD&V), ancien ministre de l’Intérieur et responsable du contrôle des mesures contre le coronavirus. Son 1er échevin, Patrick Hoste (CD&V), a déclaré hier “que les 81 ouvriers de la construction vivent et travaillent dans une très grande proximité”. Depuis combien de temps le bourgmestre est-il au courant de cette situation ? Quelles mesures ont été prises pour éviter une nouvelle contamination au sein du groupe ? Quelle aide a été offerte à ces personnes dans le besoin ? Qu’est-ce qui a déjà été fait pour tenir l’employeur responsable ? Pourquoi n’être pas intervenu plus tôt ? »

Cette affaire prouve encore une fois que le dumping social constitue une menace pour la santé publique. « Quiconque connait le secteur de la construction sait qu’il est miné par un grave problème de dumping social : des ouvriers sont mis au travail illégalement, pour de maigres salaires, dans des conditions de travail dangereuses, et souvent logés dans des conditions misérables. Il est crucial que des personnes ne soient pas obligées de travailler et de vivre dans de telles conditions, parce que cela laisse au virus le champ libre pour se propager », continue Steven De Vuyst.

C’est dans ces secteurs, où le dumping social est fréquent, que le virus se propage rapidement. Ce n’est pas une coïncidence, quand on voit dans quelle proximité ces personnes travaillent et vivent ensemble, comme le décrit Peter Mertens dans son livre Ils nous ont oubliés.

Le PTB partage les inquiétudes et la revendication que le dirigeant syndical Frank Moreels (FGTB-UBT) a partagées sur Twitter : « Le dumping social dans le secteur de la construction représente un danger pour la santé publique ! Il est temps que le gouvernement double le nombre d’inspecteurs, comme l’UBT le demande depuis plusieurs années. » Hier, le directeur de l’inspection sociale a également réclamé davantage de moyens.

Les inspections effectuées ces derniers mois montrent que plus de 6 entreprises sur 10 ne respectent pas les mesures de sécurité contre le coronavirus. En outre, 9 entreprises sur 10 en infraction ne reçoivent qu’un avertissement écrit. « Aujourd’hui, non seulement les inspecteurs sont trop peu nombreux pour contrôler les mesures, mais ils ont également trop peu de pouvoirs », déplore Steven De Vuyst.

Il faut que l’inspection ait la possibilité d’imposer des mesures contraignantes si la sécurité n’est pas garantie. Une attention particulière s’impose dans les secteurs où le dumping social est monnaie courante.