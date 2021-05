5 articles pour comprendre ce qui se passe en Palestine...

... et comment lutter d'ici. Voici une sélection d'articles de Solidaire, le magazine du PTB, pour bien comprendre ce qui se joue actuellement en Palestine.

1. Accords Sykes-Picot : Aux origines du chaos au Moyen-Orient

Alors que la Première Guerre mondiale fait rage, les Français et les Britanniques pensent déjà à l’après-guerre. Deux diplomates, Mark Sykes et François Georges-Picot, travaillent à un projet qui tient très à cœur aux deux puissances de la Manche : le partage du Moyen-Orient.

La Grande-Bretagne s'approprie la Palestine et ouvre la voie à un futur État juif.

2. 100 ans de colonisation de la Palestine, dans l’ombre de Balfour

Le 2 novembre 1917, Arthur Balfour, ministre britannique des Affaires étrangères, adresse une lettre à la Fédération sioniste dans laquelle il accorde le soutien de son gouvernement à la création d’un foyer national juif en Palestine. Cette lettre est à l’origine de la colonisation de la Palestine, qui se poursuit aujourd’hui.

3. La Nakba : le cauchemar et la résistance des Palestiniens

Le 15 mai est le jour de commémoration de la Nakba (« catastrophe »). Le terme désigne les conséquences pour les Palestiniens de la défaite des armées arabes face aux troupes sionistes en 1948. La plus importante de ces conséquences est l’expulsion de près de 750 000 personnes des territoires conquis par Israël.

4. Omar Barghouti : « S'il y a jamais eu un moment pour boycotter Israël, c'est bien maintenant »

Omar Barghouti est le fondateur de la campagne palestinienne Boycott, Désinvestissement, Sanctions (BDS). « Aucun gouvernement israélien d'extrême-droite, malgré le soutien aveugle qu'il reçoit des forces racistes et même fascistes aux États-Unis et en Europe, n'éteindra jamais notre aspiration à la liberté, à la justice et à l'égalité. »

5. Eyal Sivan : « Le boycott culturel contre Israël est légitime »

Eyal Sivan est un réalisateur israélien connu pour ses positions pro-palestiniennes. Ce qui lui vaut d’ailleurs des ennuis… Nous avons profité de sa venue à ManiFiesta en 2018 pour discuter du boycott de son pays, qu’il soutient activement.

