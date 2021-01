23 parlementaires belges nominent les Brigades médicales internationales cubaines au prix Nobel de la Paix 2021

Une initiative conjointe du PTB, du PS et du sp.a : pas moins de 23 membres des Parlements – dont 11 des différents groupes du PTB – ont proposé les Brigades médicales cubaines pour le prix Nobel de la Paix cette année. Il s’agit d’un soutien important à la campagne internationale qui appelle les membres du Parlement à nominer des médecins cubains pour ce prestigieux prix de la paix.

Pourquoi les Brigades médicales internationales cubaines ? Alors que le monde est confronté à une crise sanitaire sans précédent, des milliers de médecins cubains s’engagent dans les Brigades médicales internationales cubaines, baptisées Contingent international Henry Reeve. Ils et elles prêtent ainsi main-forte au personnel soignant local de divers pays dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Pas moins de 55 brigades ont été ou sont encore actives dans 40 pays. Lors de la première vague de la pandémie, le personnel médical cubain est également venu en aide à des pays européens, à savoir l’Italie et Andorre.

Le Contingent Henry Reeve a été constitué le 19 septembre 2005, en réponse aux dégâts causés par l’ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans (États-Unis). Il se compose principalement de volontaires spécialisés dans la gestion des catastrophes et des épidémies. Ils et elles viennent renforcer les institutions de santé publique et se mettent pleinement au service du pays d’accueil. Depuis 2005, ils ont soigné près de quatre millions de personnes et sauvé la vie de 93 000 autres lors de catastrophes naturelles et d’urgences sanitaires. Leurs efforts en Afrique de l’Ouest, frappée de plein fouet par le virus Ebola, sont reconnus dans le monde entier.

« L’une des leçons les plus flagrantes de cette épidémie de Covid-19 est que la coopération mondiale en matière de santé n’est pas seulement une possibilité, mais un devoir. La santé de chacun en dépend. Le contingent Henry Reeve de Cuba en est un exemple parfait », déclarent Bert Anciaux (sp.a), Raoul Hedebouw (PTB) et André Flahaut (PS), les auteurs de cette initiative.

Les parlementaires belges estiment que les efforts des Brigades médicales cubaines méritent ce prestigieux prix Nobel de la Paix car ils contribuent de manière essentielle à la paix dans le monde. Là où certains pays exportent des armes, Cuba exporte son expertise médicale et de la solidarité. « Ce prix serait une façon d’exprimer notre gratitude envers les milliers de Cubains qui ont consacré toutes ces années à aider leur prochain, partout dans le monde », soulignent les parlementaires dans leur lettre de nomination.

Cubanismo.be, mouvement belge de solidarité avec Cuba, a lancé une campagne pour mettre en lumière le travail des médecins cubains en première ligne contre le Covid-19. Ils appellent les citoyens belges à soutenir l’appel international en faveur de la nomination des Brigades médicales cubaines pour le prix Nobel de la paix. Signez la pétition ici !