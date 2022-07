200 bénévoles fêtent le premier anniversaire des SolidariTeams à Verviers, capitale de la solidarité

Le 16 juillet 2021, le lendemain des inondations, dans les caves boueuses de Verviers, Pepinster, Hony, Chênée, Trooz, Angleur et Esneux, des centaines de bénévoles se retrouvaient pour aider les sinistrés. Venus de Flandre, de Bruxelles, de Wallonie, ils et elles parlaient une seule et même langue : celle de la solidarité. Les SolidariTeams, une initiative du PTB, étaient nées. Les SolidariTeams sont désormais une organisation en tant que telle et les bénévoles se sont retrouvés, un an après, pour un moment plein d'émotion, d’échanges et de combativité.