Maggie De Block veut fermer 17 maternités en Belgique. Tout pour la « rentabilité ». La députée PTB Sofie Merckx a fait entendre un autre son de cloche au Parlement : « Un accouchement est un moment très intime et très personnel. Et, bien sûr, nous sommes toutes attachées au lieu où on a donné naissance à nos enfants. »