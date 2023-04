Voyages de luxe : « Coupons dans le budget de Charles Michel »

Le budget de voyage de Charles Michel, président du Conseil européen, explose. Son budget total atteindrait les 2,6 millions d’euros, dont 2 millions pour des voyages. Soit quatre fois plus que ses prédécesseurs. « Et pour quel résultat ? », s’interroge Marc Botenga, député européen du PTB. Le Parlement européen doit s’opposer à cette augmentation du budget. »

Plus de 35 000 euros pour un dîner. Des voyages Bruxelles-Paris ou Bruxelles-Strasbourg en jet. Charles Michel est attaché aux avions privés et aux grosses voitures, comme le note un diplomate cité par le quotidien français Le Monde. Pour 2024, le budget des dépenses de Charles Michel pourraient être portées à 2,6 millions d’euros. 600 000 euros de plus, soit 27,5%.

« Charles Michel préfère les jets privés aux trains, constate Marc Botenga. Il a clairement des goûts de luxe. Ce n’est pas au contribuable européen de les financer. Nous demandons que le Parlement européen s’oppose à ces hausses de budget. » Pour le député européen du PTB, il faut aussi d’urgence revoir à la baisse le salaire de Charles Michel. « Avec ses 30 000 euros par mois, il est coupé de la réalité. Il ne se rend pas compte de ce que les gens vivent. Commençons par diviser ce salaire par trois, pour que Charles Michel redescende sur terre. »

Selon les services de Charles Michel, cette augmentation s’expliquerait par une activité diplomatique intense, notamment sur la guerre en Ukraine. « Avez-vous vu un seul plan pour la paix rédigé par Charles Michel ?, demande Marc Botenga. « Où sont les résultats de cette prétendue diplomatie ? Les initiatives diplomatiques sur l’Ukraine sont surtout prises par des pays non-européens ou par les Nations unies. La majorité des pays du Sud ne suivent pas la politique européenne. »

Pour le PTB, Charles Michel devrait se concentrer sur sa tâche principale : trouver des compromis entre pays européens. « Pendant la crise de l’énergie, les citoyens ont dû attendre un an avant que l’Union européenne ne vienne avec des propositions concrètes, rappelle le député européen de gauche. Plutôt que d’essayer de se profiler un peu partout dans le monde, Charles Michel aurait dû d’abord contribuer à un compromis. C’est sa mission première, et les gens s’attendaient à une action européenne forte. »

Au-delà des dépenses de Charles Michel, le parti de gauche veut rationaliser le système européen. Actuellement, l’Union européenne est représentée à l’étranger par trois personnes différentes : la présidente de la Commission Ursula von der Leyen, le président du Conseil, Charles Michel, et le Haut Représentant Josep Borrell. « Ils se font la guéguerre sur qui peut aller où en priorité. Et à la fin, comme en Ukraine, ils y vont au moins à deux, à quelques semaines d’intervalle. C’est absurde. » Pour Marc Botenga, Il faut une répartition des tâches plus claire : « Une interprétation plus stricte des règles du Traité européen permettrait de limiter le nombre de voyages à effectuer par les différents représentants. »