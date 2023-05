Violences sexuelles : un plan d'action concret en concertation avec les acteurs de terrain

« Quatre ans après le meurtre de Julie van Espen, trop peu de choses ont changé en matière de justice, affirme Raoul Hedebouw, président du PTB. Malgré les promesses de la Vivaldi de faire de la lutte contre les violences sexuelles une priorité absolue, nous constatons que la politique n'est toujours pas à la hauteur dans de nombreux domaines. » C'est pourquoi, ce mercredi, le PTB demande l’organisation d’une audition avec les acteurs de terrain dans le but de déterminer une approche ambitieuse de façon conjointe.

Pour Raoul Hedebouw, quatre ans après le meurtre de Julie Van Espen, il reste encore beaucoup à faire sur le plan de la lutte contre les violences sexuelles. « C'est aussi ce que disent les parents de Julie qui, à travers leur lettre ouverte adressée à tous les présidents de partis et ministres compétents, dressent le bilan des quatre dernières années, poursuit Raoul Hedebouw. Nous leur devons de réagir en analysant ce qui doit être amélioré, où se situent les problèmes et comment les politiques devraient les résoudre. C'est pourquoi il faut une audition avec les acteurs de terrain concernés, la police, la justice et les ministres compétents. »

« Avoir de grandes ambitions, c’est bien, y mettre les moyens, c’est mieux, poursuit Raoul Hedebouw. Ce n’est pas le cas dans le domaine de la justice, entre autres. Après des décennies de coupes budgétaires, le ministre de la Justice, le libéral Vincent Van Quickenborne, a promis que le déficit financier du système judiciaire allait enfin disparaître. Ce n’est pas le cas. Aujourd'hui, par exemple, il manque toujours 20 magistrats à Bruxelles. Cette pénurie empêche l’application de certaines mesures essentielles, comme l’interdiction temporaire de résidence. Le ministre Van Quickenborne a beau affirmer qu'il lutte contre les violences sexuelles, sans financement suffisant, on n’arrivera à rien. »

« La lutte contre les violences sexuelles doit à la vitesse supérieure, à tous les niveaux, conclut Raoul Hedebouw. La justice joue un rôle essentiel. Il est grand temps de travailler avec la police, la justice et les acteurs de terrain pour mettre en place une approche réellement ambitieuse pour lutter contre les violences sexuelles. C'est pourquoi nous demandons une audition. C'est maintenant aux politiques de prendre leurs responsabilités. »