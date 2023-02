L'image et la vidéo dominent les médias aujourd'hui. Vous souhaitez nous aider à faire passer nos messages politiques auprès de notre public cible de manière visuellement créative, accessible et personnelle ? Vous êtes passionné par les vidéos et les animations ? Alors vous êtes peut-être la personne que nous recherchons.

Sur la base d'un script, vous élaborez des vidéos et des animations pour Instagram, Facebook, YouTube, TikTok,... Vous faites des suggestions sur la façon dont nous pouvons améliorer les scripts et faire passer notre message encore mieux, en fonction du réseau social auquel il est destiné.

Qu'attendons-nous de vous ?

Une réflexion créative sur la manière de traduire une histoire en une bonne vidéo ou animation.

Vous êtes accro aux réseaux sociaux : Instagram, TikTok, YouTube, Facebook... Vous vous sentez comme un poisson dans l'eau sur Instagram et TikTok. Vous vous laissez inspirer par les nouvelles tendances.

Vous savez utiliser une caméra ou même votre smartphone, gérer le cadrage, la prise de son et tourner pour en faire un produit vidéo fini (reportage d'événements, interview, vidéo courte pour les réseaux sociaux…).

Premiere (ou un logiciel similaire) n'a aucun secret pour vous. Vous êtes un excellent monteur, avez le sens du rythme, savez mixer son et images, rendre dynamique un montage et la faire correspondre aux codes des différents réseaux sociaux.

Vous êtes rapide et efficace, savez gérer des situations d’urgence et aimez travailler en équipe.

Vous parlez couramment le français et comprenez bien le néerlandais.

Atout supplémentaire :

Vous aimez faire des animations et des vidéos courtes et percutantes. Vous avez des compétences de base en design et de l’expérience dans l’utilisation de Photoshop ou de After Effects.

Votre cœur bat à gauche. Vous suivez l'actualité et vous vous retrouvez dans les valeurs du PTB. Vous êtes un freak des réseaux sociaux et intéressé par la politique. Pour vous les réseaux sociaux sont le meilleur moyen de mettre en évidence le PTB.

Que pouvez-vous attendre de nous ?

Un job où vous pouvez vous dépasser dans un environnement stimulant. Vous rejoignez une équipe de communication dynamique et enthousiaste au siège central du PTB à Bruxelles, au cœur d'une organisation socialement engagée et tournée vers l'avenir. Une organisation qui entend refléter notre société dans toute sa diversité. Nous considérons la diversité au sein de notre personnel en termes de sexe, d'âge, d'origine culturelle, d'orientation sexuelle ou de spécificités physiques comme un enrichissement.

La possibilité de suivre des formations.

Un salaire basé sur nos barèmes maison, comparable aux salaires du secteur socio-culturel. Pour déterminer votre salaire, nous tenons compte de votre expérience.

Des avantages extra-légaux comprenant le remboursement du trajet domicile-travail, une assurance de groupe, une assurance hospitalisation et une prime de fin d'année.

Envie de tenter l'aventure ? Envoyez un e-mail avant le 15 mars 2023 à [email protected] avec votre lettre de motivation, votre CV, votre portfolio et présentez-vous de la manière la plus claire et la plus originale possible, au moyen d'une vidéo par exemple.