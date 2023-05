Victoire pour le soutien aux Palestiniens : la ville de Liège rompt ses liens avec Israël

Bravo ! Liège est la première ville belge à appeler à suspendre tous les liens avec Israël. Depuis des décennies, Israël viole les droits du peuple palestinien. Cette décision, prise sur une proposition du PTB, constitue une victoire pour le soutien au peuple palestinien. Elle marque le commencement d’une solidarité nouvelle et pourrait faire grandir le mouvement contre l'apartheid israélien en Europe.

Le 24 avril, le groupe PTB du conseil communal de Liège a déposé une motion visant à condamner « l'apartheid et l'occupation militaire des Territoires palestiniens occupés ». Le conseil communal a adopté la motion.

Mehdi Salhi, conseiller communal PTB à Liège, en explique les enjeux : « L'objectif est de dénoncer et de faire pression sur les autorités belges et européennes pour qu'elles cessent de se rendre complices de la politique coloniale et d'apartheid d'Israël. L'Union européenne et nos gouvernements continuent de garantir l'immunité d'Israël malgré ses violations du droit international et, pire encore, continuent de considérer Israël comme un allié privilégié de l'Union européenne. »

En adoptant la motion, Liège devient la troisième ville européenne à rompre ses liens avec Israël. Ce faisant, elle suit l'exemple de Barcelone (Espagne), qui a suspendu ses relations institutionnelles avec le régime d'apartheid israélien, ainsi que son lien avec la ville de Tel-Aviv. La semaine dernière, Oslo (Norvège) a également suivi le mouvement. La ville a décidé de ne pas acheter de biens ou de services provenant des Territoires occupés illégalement et d'exclure les entreprises qui contribuent à la colonisation israélienne de terres palestiniennes volées.

L’apartheid condamnée

Dès janvier 2021, le groupe israélien de défense des droits humains B'Tselem a qualifié son pays « d'État d'apartheid » parce qu'il mène une politique de division et de domination sur les Palestiniens, dont les droits seraient « inférieurs » à ceux de ses citoyens juifs.

Le nouveau gouvernement d'extrême droite israélien, également sous pression dans son propre pays pour ses atteintes aux droits démocratiques, ses politiques homophobes et ses opinions racistes, prend des mesures pour annexer totalement la Cisjordanie occupée.

Certains ministres israéliens appellent même ouvertement à un nettoyage ethnique.

L'oppression systématique d’Israël sur le peuple palestinien s'intensifie de jour en jour. Depuis le début de l'année 2023, plus de 100 Palestiniens, dont des enfants et des personnes âgées, ont été tués par les forces d'occupation israéliennes dans les Territoires palestiniens occupés.

Contre toute relation avec Israël à l’avenir

Liège n'a peut-être pas de liens officiels avec Israël, mais le conseil communal refuse clairement toute éventuelle collaboration future. Il appelle également les autres villes à prendre clairement position et à boycotter Israël.

Le PTB, en coopération avec les mouvements de solidarité avec la Palestine dans notre pays, continuera à faire pression pour que d'autres communes du pays inscrivent également cette motion à l'ordre du jour.

Il s'agit d'une victoire éclatante pour le soutien au peuple palestinien. « Cette décision marque le commencement d’une solidarité nouvelle et pourrait faire grandir le mouvement contre l'apartheid israélien en Europe, affirme Mehdi Salhi. Et ce n’est pas tout. Nous pouvons maintenant utiliser certains outils comme la base de données des Nations Unies pour faire pression et assurer que la ville de Liège ne se rende pas complice de violations du droit international ou de droits humains en Territoire occupé. C'est un levier pour imposer de réelles mesures. »