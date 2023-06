Victoire : grâce aux révélations du PTB, la taxe tartine est interdite dans les écoles primaires et maternelles Wallonie-Bruxelles Enseignement

Aujourd’hui, le réseau Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE, essentiellement les athénées et les écoles primaires et fondamentales qui y sont annexées) et le ministre de tutelle Frédéric Daerden (PS) annoncent la fin de la taxe tartine, ces frais de garderie demandés aux élèves dans les écoles maternelles et primaires pour manger leurs tartines à l'école à midi.

Alice Bernard, cheffe de groupe du PTB au Parlement de la Fédération Wallonie Bruxelles, se réjouit : « C’est une victoire pour la gratuité, les parents et les élèves. En effet, c’est injuste et cruel pour ceux qui ne peuvent pas payer. Doivent-ils manger debout dans la cour ? Cette victoire, c’est le fruit de la mobilisation des associations de parents, de la Ligue des Familles et du travail d’enquête du PTB qui a pu montrer que, contrairement aux affirmations du ministre Daerden en réponse à une question écrite le 28 février 2023, un certain nombre d’écoles organisées par WBE demandent encore des frais de garderie durant le temps de midi. »

La députée de gauche poursuit : « Depuis le début de cette législature, nous nous battons pour que ces frais injustes soient supprimés. Cette décision de WBE est un exemple à suivre pour la ministre Caroline Désir (PS), responsable pour toutes les autres écoles. Le PTB va continuer à travailler et à mettre la pression pour que ces frais soient interdits dans l’ensemble des écoles de la Communauté française. »