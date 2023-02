Une personne sur trois parmi les plus pauvres meurt avant l’âge de 67 ans

Selon une nouvelle étude de la mutuelle Solidaris, parmi les Belges les plus pauvres, une personne sur trois meurt avant l'âge de 67 ans. Le PTB demande au gouvernement de mettre en œuvre les promesses d'assouplissement de l'accès à la pension anticipée à partir de 60 ans et les exceptions promises pour les métiers pénibles.

« Nous ne sommes pas tous égaux face à la mort, déclare Kim De Witte, spécialiste pensions du PTB. De nombreuses études ont été réalisées sur la différence d'espérance de vie entre les personnes situées au plus bas de l'échelle sociale et celles situées au plus haut. L’étude de Solidaris rend cette opposition encore plus claire : parmi les Belges les plus pauvres, près d’une personne sur trois n’atteint pas l’âge de 67 ans. Ils et elles passent directement du travail au cimetière. »

« L'étude pointe également ce que la mortalité précoce ‘rapporte’ à la caisse des pension, ajoute Kim De Witte. Il s'agit d'environ 7,06 milliards d'euros par an. C’est de l'argent qui n’est pas dépensé pour les pensions, alors que des cotisations ont été versées à cet effet. En matière de pensions, on peut donc dire qu’il y a une solidarité des pauvres vers les riches. »

D’après une étude récente menée en Allemagne, les personnes qui travaillent plus longtemps meurent plus tôt. C’est d'autant plus vrai pour les personnes qui exercent un métier pénible. « Les gouvernements Michel et Vivaldi ne restreignent pas uniquement le droit au repos, explique Kim De Witte, mais aussi l’espérance de vie des personnes qui exercent un métier pénible. »

« La ministre des Pensions, Karine Lalieux (PS), a promis de faciliter l'accès à la pension anticipée dès 60 ans, rappelle le spécialiste du PTB. Elle a également promis un régime spécial pour les métiers pénibles. Nous l’avons interrogée à ce sujet à plusieurs reprises, au sein de la commission des Affaires sociales. Nous espérons que cette nouvelle étude constituera une raison supplémentaire de tenir ces promesses dès maintenant. »