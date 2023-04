Une motion du PTB pour suspendre les relations avec Israël a été adoptée au conseil communal de Liège ce 24 avril

La ville de Liège a adopté la proposition du PTB visant à rompre tout lien avec l’État d’Israël tant qu'il ne respecte pas le droit International. Décision saluée ce mardi par Raoul Hedebouw, président du parti de gauche : « En adoptant notre motion, la ville de Liège suit le bon exemple de villes telles que Barcelone et Oslo, qui avaient déjà pris cette décision. Liège prend à son tour une position forte contre la politique d’apartheid menée par Israël. »

La proposition du parti marxiste a été soutenue par les Verts Ardents, le PS et Vega. Le MR et les Engagés ont voté contre.

« La décision prise à Barcelone a été saluée par 22 associations juives de 15 pays », souligne Raoul Hedebouw. « À Liège aussi, c’est la pression des gens qui a fait la différence. Une centaine de militants de différents mouvements étaient présents devant le conseil communal pour soutenir cette motion. Cela montre qu’on peut obtenir de vraies victoires populaires grâce à la mobilisation. »

Sur le fond, il s’agit d’affirmer le soutien de la ville au peuple palestinien. « Les Palestiniens vivent depuis des décennies sous un régime d’apartheid, de colonisation et d’occupation militaire. Les Nations Unies ont dénoncé cette situation de nombreuses fois. Le gouvernement d’extrême droite en Israël va de plus en plus loin : 80 personnes sont déjà mortes depuis le début de l’année, y compris des enfants. Cela ne peut plus durer. Nous appelons d’autres villes, d’autres niveaux de pouvoir à nous imiter et à monter au créneau et suspendre tous les liens avec Israël tant qu’il refusera de respecter le droit international. C’est le seul moyen pour mettre la pression et changer les choses. La Belgique et l'Union européenne doivent arrêter de soutenir activement la politique d'apartheid israélienne », conclut Raoul Hedebouw.