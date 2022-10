Nabretta Hardin aime les cafés glacés au lait d'avoine, la solidarité et les réseaux sociaux. Elle a à peine 23 ans et elle a déjà fait plier son employeur, la multinationale Starbucks. Mauvaises conditions de travail, quasi aucune augmentation de salaire, cafetières cassées qui donnent des chocs électriques..... Nabretta et ses collègues en ont eu assez et ont créé un syndicat pour défendre leurs droits.