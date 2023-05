Travailler dans le nettoyage rend malade

Médecine Pour Le Peuple a réalisé une étude sur les troubles musculosquelettiques auprès de 413 patients travaillants dans le secteur des titres services et du nettoyage. Le médecin généraliste Elisa Munoz Gomez explique : « Les résultats sont affolants : 8 travailleurs sur 10 disent avoir eu des douleurs dans les 7 derniers jours et 9 travailleurs sur 10 dans les 12 derniers mois. »

Selon l’étude (à télécharger ici), ces douleurs sont liées aux gestes répétitifs en premier lieu et ensuite au port et déplacement de charges lourdes. Le docteur Elisa Munoz Gomez réagit : « Il est urgent de mettre en place des mesures préventives dans le secteur en responsabilisant et en sanctionnant si nécessaire les employeurs. FEDRIS (fond des maladies professionnelles) doit automatiquement indemniser les troubles musculosquelettiques survenant chez les travailleurs de ces secteurs et les reconnaître comme maladie professionnelle. Nous avons porté ces deux revendications lors de notre colloque organisé à Bruxelles à l’occasion de la journée internationale de la sécurité et la santé au travail, ce 28 avril. »

L’étude montre que les régions les plus touchées par les troubles musculosquelettiques sont le bas du dos, les épaules et les poignets. Ensuite arrivent les coudes et les avant-bras. Elisa Munoz Gomez ajoute : « Ce qui est désolant c’est que depuis le dernier rapport IDEA1, rien n’a été fait en termes de prévention dans le secteur des titres-services. »

Elle continue : « Ce qui interpelle dans notre étude, c’est le lien que font les travailleurs entre leurs douleurs et l’activité professionnelle. Pour 85 % de nos patients interrogés, ce lien est évident. » Selon l’étude, 82 % des patients interrogés estiment que les douleurs sont directement liées au fait d’exécuter des mouvements répétitifs. Pour 56 %, les douleurs aux différentes régions du corps sont liées au fait de porter, lever ou déplacer des charges lourdes. En troisième position, pour 43 % des répondants, les troubles musculosquelettiques sont liés à une charge de travail excessive.

Cette étude montre que le secteur du nettoyage ainsi que celui des titres-services sont tous deux des secteurs à risque pour développer des troubles musculosquelettiques. Le docteur Elisa Munoz Gomez fait référence à la dernière séquence qui a eu lieu dans le secteur des titres-services entre syndicats et patrons3 : « Les chiffres ne sont pas surprenants quand on sait que 159 sur 175 entreprises du secteur des titres-services contrôlées ne sont pas en ordre concernant la réglementation sur le bien-être au travail notamment en matière d'analyse de risque relative à la manutention de charge et de l’organisation de la surveillance de santé. Les syndicats demandent depuis plusieurs semaines que le ministre de l’Emploi, Pierre-Yves Dermagne, prenne des mesures et sanctionne les entreprises qui ne respectent pas le code du bien-être au travail. Je pense qu’il est également primordial que FEDRIS reconnaisse automatiquement les troubles musculosquelettique apparaissants chez les travailleurs dans ces deux secteurs. Cela pourrait également contribuer à responsabiliser les employeurs et les obliger à mettre en place des mesures de préventions pour éviter l’explosion de malades. »

Médecine pour le Peuple (MPLP) a organisé pour la première fois un colloque sur le lien entre santé et travail ce 28/04, journée internationale de la sécurité et la santé au travail. Le docteur Elisa Munoz Gomez explique pourquoi le travail est important pour MPLP : « Le travail est un puissant déterminant de notre santé. Nous le voyons, de plus en plus de gens tombent en maladie de longue durée (nous avons dépassé le demi-million en Belgique !) et les problèmes de santé mentale explosent. La précarisation du travail, le besoin de répondre aux demandes du client à l’instant, la flexibilisation sont toutes des causes de cette explosion de malades de longue durée. La solution ne passera pas uniquement par une prise en charge individuelle. Nous devons questionner les causes systémiques et les changer résolument. » Des intervenant internationaux ont participé à ce colloque comme Joan Benach, professeur de l’université Pompeu Fabra de Barcelone, Laurent Vogel, ancien directeur du département santé et sécurité syndical européen (ETUI) ainsi que d’autres acteurs principaux du terrain et syndicalistes comme Andrea Della Vecchia, secrétaire générale de la Centrale Générale FGTB dans le secteur de la Chimie.











































1 Fonds de formation Sectoriel Titres Services. Travail faisable et maniable dans le secteur des titres-services : Etude sur le bien-être des travailleurs titres services. 2018.

2RECHERCHE-ACTION» en Pays de Charleroi. Evaluation des troubles musculosquelettiques auprès des travailleurs des entreprises. 2010.

3 CBE_Rapport_final_campagne_2022_titres_services.pdf (belgique.be)