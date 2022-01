Traducteur - traducteur interprète NL-FR

Le PTB s’engage en faveur d’une forte opposition de gauche sociale dans notre pays. Et ce, en plusieurs langues. Nous sommes le seul parti national en Belgique à être actif tant en Flandre, qu’en Wallonie et à Bruxelles. Cela implique un important travail de traduction. Notre équipe de traduction, composée de bénévoles, d'indépendants et de quelques professionnels, est donc à la recherche de renforts.