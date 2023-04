Taille des classes : le PTB veut supprimer les dérogations automatiques qui permettent de dépasser les normes

« La taille des classes est un élément très important pour améliorer les conditions de travail des enseignants ET pour s’attaquer aux inégalités dans notre enseignement », affirme Alice Bernard, cheffe de groupe PTB au Parlement de la Communauté française. « Il y a encore beaucoup trop de classes surpeuplées, il n’est pas rare que le nombre de 30 élèves soit dépassé. Et pour ce qui est des deux premières années de primaire, on peut estimer à 10 000 le nombre d’élèves qui se trouvent dans des classes de plus de 24 alors que la moyenne ne peut dépasser 20 », continue la députée.

Pourquoi ? « Parce qu’il existe de nombreuses dérogations aux maxima imposés par décret », explique Alice Bernard. « Pourtant ces maxima sont déjà très élevés. 24 élèves par classe en première primaire, 28 en 3e et jusqu’à 29 en 3e secondaire général et même 32 en 5e par exemple. Nous avons déjà déposé une proposition de décret qui supprimait ces dérogations », enchaîne la cheffe de groupe PTB.

Retrouvez notre dossier ici.

« Tout en la rejetant, la majorité PS-MR-Ecolo et surtout la ministre socialiste Caroline Désir avaient laissé une porte ouverte par rapport aux dérogations automatiques. La ministre avait notamment déclaré dans un débat vouloir “travailler d’urgence pour qu’on n’accorde plus de dérogation comme aujourd’hui de manière beaucoup trop systématique”. C’est pourquoi nous avons déposé une proposition de décret qui s’attaque uniquement à ce type de dérogations et qui sera discutée ce 11 avril en commission du Parlement de la Communauté française. Nous espérons que, cette fois, nous serons suivis », continue Alice Bernard.

« Il est temps de faire un geste concret pour répondre aux enseignants qui sont descendus sept fois dans la rue en un an ! Et ce geste-là serait aussi profitable aux élèves, surtout les plus défavorisés. Ça ne fera pas de miracle, mais ça permettra d’éviter concrètement des situations vraiment abusives », termine la cheffe de groupe PTB.