Spécialiste médias sociaux en automatisation et intelligence artificielle

Au sein de l'équipe de community management du PTB, vous équipez nos community managers d’outils s’appuyant sur l'intelligence artificielle et l'automatisation.

Vous concevez, développez et réalisez des applications qui simplifient leur travail. Ce faisant, vous ne perdez jamais de vue que nous voulons aider les gens avec lesquels nous sommes en contact de manière chaleureuse, humaine et fluide, et les mettre en contact avec une personne dès qu'ils le souhaitent.