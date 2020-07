L'équipe de communication du PTB est à la recherche de social media creatives. Sur base de l'actualité et des campagnes, vous développez des projets de contenus pour Instagram, Facebook, TikTok, ...

En collaboration avec l'ensemble de l'équipe, vous réfléchissez à des moyens de transmettre nos points de vue avec le plus d'impact possible sur les réseaux sociaux. En partant d’un briefing politique, vous êtes capable d'élaborer conceptuellement et graphiquement un post, une animation, une capsule vidéo, ... et de les réaliser en collaboration avec vos collègues.

Vous imaginez des contenus originaux, rédigez des textes et managez des designers/animateurs vidéo. La créativité, tant au niveau du texte qu'au niveau visuel, est votre meilleur atout.

OU

Vous n'excellez pas vraiment au niveau de la langue, mais vous êtes capable de transformer notre message en une image convaincante : visuels, histoires, vidéos, animations, etc.

Vous êtes doué.e tant pour le graphisme que pour la rédaction ? Alors nous sommes conquis !



Qu'attendons-nous de vous ?

• Vous êtes un “digital native” avec un attrait pour la communication.

• Vous êtes capable de traduire notre point de vue de manière divertissante et originale sur les réseaux sociaux.

• Vous débordez de créativité : vos idées fusent. La conception de messages pertinents n’a aucun secret pour vous.

• Vous avez une belle plume, vous écrivez de manière fluide et persuasive OU vous êtes doué.e pour transformer des messages en images fortes.

• Vous êtes accro aux réseaux sociaux : Instagram, Facebook et Twitter n'ont aucun secret pour vous. Un atout supplémentaire : vous êtes fan de TikTok.

• Vous pouvez vous mettre dans la peau de nos publics-cibles et dans diverses situations.

• Vous suivez l'actualité au jour le jour.

• Vous êtes flexible et résistant.e au stress.

• Vous travaillez de manière autonome, mais vous appréciez aussi le travail d'équipe.

• Vous prenez des initiatives et êtes disposé.e à apprendre en permanence.

• Vous avez une connaissance au moins passive du néerlandais.

Atouts :

• Formation de concepteur.rice graphique et/ou de motion designer.

• Familier.ère avec Adobe Photoshop, Indesign, Premiere (double points bonus si vous pouvez également utiliser After Effects ;-)).

Vous ne remplissez pas toutes les conditions ? Pas de panique ! Une tête pleine d'idées créatives et de motivation est plus importante qu'une liste d’atouts techniques.

Votre cœur bat à gauche. Vous suivez de près l'actualité et vous vous retrouvez dans les valeurs du PTB. Vous êtes un.e geek des réseaux sociaux et passionné.e de politique. Pour vous, les réseaux sociaux sont le meilleur moyen de faire connaître le PTB.

Que pouvez-vous attendre de nous ?

Un job où vous pouvez vous dépasser dans un environnement stimulant. Vous intégrez une équipe enthousiaste au siège central du PTB à Bruxelles, au cœur d'une organisation socialement engagée, tournée vers l'avenir. Une organisation qui se veut le miroir de notre société dans toute sa diversité. Nous considérons toutes les formes de diversité (sexe, âge, origine culturelle, orientation sexuelle ou difficultés physiques) comme autant de richesses.

Envie de tenter l'aventure ? Envoyez un mail à servicepersonnel@ptb.be avec lettre de motivation, CV, portfolio et présentez-vous de la manière la plus claire et la plus originale possible au moyen d'un post Instagram, article, vidéo, ... ? Comme vous voulez : c'est vous le pro. ;-)