Raoul Hedebouw (PTB) : « Il est temps pour plus de justice fiscale dans ce pays, il est temps pour une taxe des millionnaires »

À l’occasion du 1er mai, le PTB met sa proposition de taxe des millionnaires en avant.

« Alors que les travailleurs paient énormément d’impôts dans notre pays, les grandes fortunes n’en paient quasiment pas. Conséquence ? Un petit club de super-riches s’enrichit toujours plus, alors qu’une grande partie de la population a du mal à finir le mois. Au lieu de s’en prendre à ces inégalités, le gouvernement augmente les accises sur l’énergie et ne prévoit rien pour toucher les grandes fortunes dans son plan de réforme fiscale. Ça ne peut plus durer. Il est temps pour une taxe des millionnaires », déclare Raoul Hedebouw, président du PTB.

Le parti de gauche pointe notamment le fait qu’aujourd’hui, aucun des 37 milliardaires en Belgique n’est touché par la taxe sur les compte-titres que le gouvernement Vivaldi a mis sur pied. « Les chiffres du ministre Van Peteghem le montrent noir sur blanc. C’est pour cela que cette taxe ne rapporte pas grand-chose, d’ailleurs. Les inégalités et le nombre de milliardaires ont explosé depuis 20 ans. On est passé de 1 milliardaire en euro en Belgique au début des années 2000 à 37 aujourd’hui. Il est temps d’avoir enfin plus de justice fiscale dans ce pays », poursuit le président du PTB.

La proposition de taxe des millionnaires du PTB est sur la table du parlement et peut être votée cette semaine. Il s’agit d’introduire un impôt de 1 % sur les fortunes nettes au-dessus d'un million d’euros, 2 % au-dessus de deux millions et 3 % au-dessus de trois millions. « C’est une proposition simple, mais robuste, développée avec les meilleurs experts en fiscalité. On ne touche ainsi que les ultra-riches, et pas la classe moyenne. Notre taxe des millionnaires rapporterait 8 milliards d’euros. Autant d’argent qui peut être utilisé pour financer nos pensions, nos soins de santé, nos services publics », ajoute Raoul Hedebouw.

« Il y a évidemment sur notre chemin les libéraux comme Georges-Louis Bouchez et son Mouvement des Riches. Nous les combattrons toujours. Mais le problème, c'est qu’il y a aussi les socialistes comme Paul Magnette. Ceux qui font de grandes déclarations de gauche le 1er mai, mais qui les mettent à la poubelle le 2 mai. Il faut oser dire que nous devons changer le rapport de force. Cela ne se joue pas seulement au parlement. Le rapport de force se construit dans la rue, avec les organisations syndicales, avec le mouvement social. C’est comme ça qu’on peut arracher des victoires », conclut le président du PTB.



