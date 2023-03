Répression violente en France : Pierre-Yves Jeholet (MR) refuse de condamner Macron

Interpellé par Amandine Pavet (PTB) sur la répression violente des manifestations contre la réforme des retraites en France, le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles Pierre-Yves Jeholet (MR) a refusé de condamner la politique répressive de Macron et de s’engager à intervenir auprès de lui.

« J’ai dû batailler ferme pour pouvoir intervenir sur le sujet. Pourtant, je ne faisais que relayer les signaux d’alerte lancés par de nombreuses ONG, comme Amnesty et la Ligue des droits de l’Homme, ainsi que par le Conseil de l'Europe », explique Amandine Pavet. « On parle ici de faits très graves : des crânes fracassés, des étudiants qui se font rouler dessus par la police, des agressions sexuelles lors de fouilles au corps. Macron veut casser le mouvement par la violence et Jeholet cautionne cela. »

« Le ministre-président Jeholet prend régulièrement position sur les droits humains dans des pays francophones, comme le Burundi ou la Tunisie récemment. Je ne vois donc pas pourquoi il refuse de le faire au sujet de la France », estime la députée. « D’autant qu’on a un contact privilégié avec ce pays. Au dernier sommet de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Pierre-Yves Jeholet a discuté en tête-à-tête avec Macron. Pourquoi refuserait-il maintenant d’intervenir auprès de lui en faveur des manifestants ? »

La députée tient enfin à saluer le courage et la ténacité des manifestants français. « Ils donnent de l’espoir à toute la classe travailleuse ici en Belgique et en Europe. C’est important quand on voit les projets de réforme des pensions qui se préparent aussi chez nous. Donc encore bravo à eux ! Leur combat est aussi le nôtre. »